Dit boerenechtpaar is te druk met toeristen om te demonstreren

Ingrid en haar man Hans hebben naast een melkveebedrijf ook een camping. "In 1994 zijn we begonnen met vijf campingplaatsen", vertelt Hans. Inmiddels is er plek voor 40 caravans, tenten of campers. Alle plekken zijn bezet en dat betekent topdrukte voor het echtpaar. "Gasten willen weten wat ze overdag kunnen doen, ze willen de dieren zien en ik moet het sanitair schoonhouden", legt Ingrid uit.

Luister de reportage terug:

Rust en ruimte

Niet alleen Hans en Ingrid hebben een topbezetting. "Je ziet het bijna overal in Nederland", vertelt Corine van Mill van de Stichting Vrije Recreatie. "Alleen in Brabant, waar de coronahaard was, zie je dat de boekingen achterblijven. Verder is het gewoon vol."

Bekijk de beelden. De tekst gaat eronder verder.



Volgens Van Mill zoeken mensen juist nu de rust en de ruimte. "En die ruimte vind je op een camping bij een boerderij." Volgens Ingrid te Grotenhuis is er nog een andere reden: de boerenprotesten. "Mensen willen juist nu misschien wel weten wat er daadwerkelijk op een boerderij gebeurt."

Geen tijd voor protestacties

Juist op een nieuwe protestdag van de boeren hebben Hans en Ingrid geen tijd om de boeren die bij het RIVM in Bilthoven zijn te ondersteunen. "We zouden graag willen, maar we moeten hier zijn voor de gasten", zegt Ingrid. Wel staan ze beiden achter de acties, zegt Hans. "We hebben de afgelopen jaren al zoveel veranderingen gehad. Het lijkt wel of alles nu bij ons op het bordje komt."

'Het lijkt wel oorlog'

Ook de campinggasten zijn het eens met de demonstratie. "We moeten toch eten hebben", zegt één van hen. "Het lijkt wel oorlog", zegt een ander. "Ze mogen niet met trekkers de weg op, de ME staat klaar en er staan overal containers bij het RIVM. Boeren hebben toch ook het recht om te demonstreren?"

Camping is bittere noodzaak

Volgens de familie Te Grotenhuis zijn de acties hard nodig. "Wij hebben 75 koeien die we melken en daar zouden we toch een goeie boterham mee moeten kunnen verdienen", legt Hans uit. "Maar we hebben het geld dat we verdienen aan de camping nodig om te investeren in ons bedrijf."

Toen ze begonnen met de camping had de familie 25 koeien. Inmiddels zijn dat er dus drie keer zo veel. "We hadden dat niet kunnen doen als we de camping niet hadden gehad, want die levert gewoon meer op", aldus Hans.