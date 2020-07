Kort geding om opvang jongen (14) na sluiting Hoenderloo Groep

Het kort geding dient volgende week woensdag in Den Haag. Advocaat Reinier Feiner bevestigt een bericht hierover van EenVandaag. De ouders van de jongen trokken eerder dit jaar al aan de bel, toen zorggroep Pluryn nog voornemens was de jeugdinstelling te sluiten.

Deel van gezin

Vader Hans Knetsch: "De gemeente is verantwoordelijk voor het leveren van passende jeugdzorg. En in de Randstad is gewoon niets. Zo dicht mogelijk bij huis wonen is belangrijk voor Jans behandeling; op die manier kan hij ook meer deel zijn van ons gezin."

Voor Jans ouders is het een zorg: hun zoon wordt vaak zo agressief, dat het onverantwoord is hem thuis te laten wonen. Bij andere instellingen waar hij woonde, moest hij om die reden weg.

Knetsch: "Passende zorg in de buurt wordt nu niet geboden, want wij moeten straks naar Barneveld rijden. Een kort geding schept misschien een enorm precedent." Daarmee doelt Knetsch op de uitspraak van de rechter. Als die de familie Knetsch in het gelijkstelt, geldt dit ook voor anderen.

Gemeenten verliezen geld op zorg

"Jan hééft in ieder geval een plekje, maar er zijn ook kinderen die al tijden op de wachtlijst staan. Negen maanden, of een jaar; dat is toch niet normaal?", vraagt Knetsch zich af.

De gemeente Katwijk doet nu echt wel zijn best, denkt Knetsch. Toch dagvaardt hij de gemeente, omdat die de verantwoordelijkheid heeft. "Maar alle gemeenten gaan gewoon in de min op de wet maatschappelijke ondersteuning en de jeugdzorg."

Gemeenten moeten in de praktijk inderdaad vaak toeleggen op deze zorg, die door de Rijksoverheid bij hen is neergelegd.

115 kilometer van huis

Straks moeten Hans en zijn vrouw 115 kilometer rijden, van Katwijk naar De Glind in Barneveld. Vader Knetsch voelt daar niets voor: niet alleen vanwege de afstand, maar ook omdat er volgens hem nog geen behandelcoördinator, psychiater en onderwijs geregeld zijn.

Pluyrn geeft sinds de sluiting definitief is aan dat alles op tijd geregeld zal zijn, wanneer De Hoenderloo Groep haar deuren sluit in augustus. Maar voor Hans Knetsch is het klaar. Hij geeft aan geen vertrouwen meer te hebben in Pluryn.

Belang van kinderen niet voorop

Over de sluiting van de Hoenderloo Groep is een hoop te doen geweest. De belangen van de kinderen stonden niet voorop bij het besluit van Pluryn om de instelling te sluiten, concludeerde Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer vorige maand. Er is onvoldoende onderzocht en meegewogen wat de sluiting zou betekenen voor de kinderen.

