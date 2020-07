Meer natuurbezoek én coronaregels: training voor boswachters en boa's

Bedenker van de is Karin Jellema, cursusleider van Cursus Centrum Groen. "Er zijn zo ontzettend veel coronamaatregelen en ze zijn niet altijd even duidelijk. Dat is heel lastig, maar wat je wel kunt doe, is met collega's heel eenduidig handelen. Dat je niet bij de ene handhaver zus te horen krijgt en bij de ander zo. Dat schiet niet op en heeft bovendien een averechts effect."

Bekijk de beelden. De tekst gaat eronder verder.



Nu de vakantieperiode overal is begonnen en de drukte in de natuur toeneem, melden zich steeds meer cursisten. "Het is nog maar een pilot, omdat we voelden dat hier vraag naar was. Maar nog voordat we echt goed en wel zijn begonnen, is er al zoveel aandacht. Dat had ik niet verwacht."

Cursisten oefenen met acteur

In de praktijk doen zich volgens Jellema lastige situaties voor. Aan de ene kant zijn boswachters blij met de extra interesse voor natuur, maar aan de andere kant worstelen ze met het handhaven van de coronaregels, ziet Jellema. "Daarom maken we ook gebruik van een acteur die een lastige bezoeker speelt. We doen echt rollenspellen, omdat je pas echt leert door het te ervaren."