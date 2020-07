Udo heeft gestolen motor terug: 'Ik dacht, die is in Polen'

Wijkagent Eric Hortensius in de Arnhemse buurt St. Marten heeft Udo Stuurman dolgelukkig gemaakt. Dankzij een oplettende bewoner stuitte Hortensius op de gestolen motorfiets van Stuurman. Die woont in de naastgelegen wijk Sonsbeekkwartier. Stuurman was zijn Kawasaki sinds 4 juli kwijt. "Ik dacht: die is ergens in Polen of zo."

Udo Stuurman rijdt al meer dan dertig jaar motor. "Ik vind het gewoon leuk, je voelt je vrij. Nee, nooit wat gehad. Nou ja, in het allereerste begin schoof ik een keer onderuit door onervarenheid."

Een Kawasaki ZZR 1100 is zijn kostbare bezit. Veel kilometers rijdt de Arnhemmer niet. "Ongeveer 5000 per jaar, als ik na de tennisclub ga pak ik de motor vaak. Het is ook erg handig hier, met al die auto's in de straten. Als ik 's avonds laat thuiskom, is er bijna nergens nog een plekje."

Op de ochtend van 4 juli keek Stuurman raar op zijn neus: motor weg. "Ik baalde enorm. Ik had de stille hoop dat-ie door een joyrider was meegenomen."

Enkele straten verderop

Dagen bleef het stil en hoorde Stuurman niks. "Ik dacht: mijn motor is ergens in Polen of zo." Tot woensdagmorgen. Wijkagent Eric Hortensius had heugelijk nieuws voor de bewoner van het Sonsbeekkwartier. De gemotoriseerde tweewieler was niet in Polen, maar slechts enkele straten verderop. Meegenomen en verstopt onder een zeil. Hortensius daarover: "Een wijkbewoner kwam op de wijkpost en meldde dat er al een aantal dagen een motor in de straat geparkeerd stond die onbekend was."

Stuurman wordt pas vanavond met zijn motor herenigd, zegt hij, want hij zit op zijn werk. En dat is niet in de buurt. "Ik werk in Veendam. Nee, daar ga ik niet op de motor heen. Dat is veel te ver."

Voor de verkeersfanaten onder u: Arnhem-Veendam is 170 kilometer. En dan moet je ook nog terug.