Deze mensen hebben een eigen kunstmestfabriek in de achtertuin

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

De testinstallatie zou eigenlijk deze maanden volop draaien bij AFAS Live. Daar zou het de urinestroom van duizenden concertgangers verwerken en omvormen tot vloeibare ammoniak. Maar toen kwam corona en bleef het stil in de toiletten van de evenementenhal.

“We hadden een plan B: het ziekenhuis in Sneek. Maar daar hadden ze ook wel even wat anders aan hun hoofd. Nu woon ik zelf in een woongemeenschap waar de toiletten twee gaten hebben en de urine dus al gescheiden wordt. Met alle thuiswerkers hebben we hier nu ook een goede stroom urine om mee te werken”, vertelt onderzoeker Sam Molenaar van W&F Technologies dat de installatie ontwikkelt. Lachend: “Hoewel, het idee was om groter te testen dus ik moet nu af en toe wel wachten tot er weer genoeg plas is verzameld.”

Mestvloeistof voor landbouw

Door middel van elektriciteit vormt de installatie de urine om tot geconcentreerde ammoniakoplossing. “Dat kan je als mestvloeistof gebruiken die je heel precies in de grond kan spuiten op het moment dat de planten het echt nodig hebben. Nu wordt voor dat doel vaak kunstmest gebruikt. Kunstmest wordt veelal gemaakt met aardgas, wat bijdraagt aan klimaatverandering.”

Kwalijke reststoffen

De installatie is al getest bij een rioolwaterzuivering in Spanje, maar er zijn nog veel vragen onbeantwoord. “We testen nu of de nuttige stoffen voldoende gescheiden worden van de kwalijke stoffen, zoals de resten van medicijngebruik. Ook kijken we hoe energiezuinig de installatie is.”

Gaandeweg het testen heeft Molenaar bovendien nog iets anders ontdekt. “De installatie is helemaal luchtdicht, maar bij het verzamelen van de samples mors je toch wel eens een druppel. Ik had verwacht dat het de ammoniak zou zijn, maar zo ruikt het niet. Dus dat wil ik ook uitzoeken: wat is dat nu en is het schadelijk? Want die stank is niet te harden.”