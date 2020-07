Danny Verbeek maakt meteen indruk bij De Graafschap

Danny Verbeek was blij dat hij na maanden zonder wedstrijd eindelijk weer in actie mocht komen.

De nieuwe aanwinst van De Graafschap maakte een uitstekende indruk tegen De Treffers. "Het is wel lekker, we hebben hier allemaal lang naar uitgekeken. Je ziet dat er veel voetbal in zit. Iedereen wil graag de bal hebben. Het was ook wel even wennen, op een gegeven moment slaat de vermoeidheid ook toe. Dan wordt het iets slordiger, maar dat is logisch. Maar vooral in het begin liep het heel aardig."

Veel mensen

"Het is wel lekker als de competitie straks start en er weer supporters bij mogen zijn. Maar bij De Treffers waren er veel mensen. Daar schrok ik wel van, omdat ze van tevoren hadden gezegd dat er geen supporters bij mochten zijn. Maar ik vind het wel mooi, want uiteindelijk voetbal je voor de supporters."

Meerdere posities

Verbeek speelde in het oefenduel als linksbuiten. "Ja, de afgelopen jaren heb ik op heel wat plekken gespeeld. Linksbuiten wat minder. Af en toe op het middenveld en vooral hangend vanaf rechts. Maar als we zo vast aan de bal zijn en zoveel positiewisselingen hebben, dan is het ook wel lekker spelen. Ik speel waar ze me nodig hebben."