Bewoners slaan deuk in plannen: rapport Tuunterveld kraakt en piept

De omwonenden van het Tuunterveld hebben de gemeente Winterswijk gewezen op foute aannames in het onderzoeksrapport van BRO. Daarin worden dertien locaties in Winterswijk beoordeeld aan de hand van puntentellingen en waarderingen voor aanwezige infrastructuur, zoals bijvoorbeeld de aansluiting op een N-weg.

Van de dertien door BRO onderzochte locaties kwam het Eelinksveld aan de Kottenseweg als beste uit de bus, maar die 5 hectare is te klein om aan de toekomstige vraag naar industriegrond te voldoen. Daarop kwam nummer twee in beeld, het Tuunterveld; 22 hectare groot, waarvan 15 bestemd voor de vestiging van bedrijven.

Gaten in de berekening

Maar de omwonenden van het Tuunterveld schoten gaten in de berekeningen die leidden tot een totaalscore voor elke locatie. Ze kwamen met vijftien voorbeelden van scores die op discutabele wijze tot stand zouden zijn gekomen. Zo telde voor het Tuunterveld de bushalte bij Station West mee,. Dat is echter geen permanente halte, maar slechts een bushalte voor calamiteiten. De dertien locaties bleken op onderdelen niet gelijk beoordeeld en gewaardeerd.

Daarop heeft wethouder Inge Klein Gunnewiek bij het adviesbureau aan de bel getrokken. “De omwonenden waren kritisch en gelukkig is het boven water gekomen. We wachten nu de reactie van BRO af hoe ze het gaan herstellen”, zegt Klein Gunnewiek.

'Verkeerde optelsom'

De wethouder heeft de omwonenden van het Tuunterveld per brief geïnformeerd over ‘de pas op de plaats’ die gemeente maakt. “In de technische verwerking zijn er door het onderzoeksbureau fouten gemaakt. Er kwamen vragen uit de buurt waarom iets tweemaal zoveel punten kreeg als een vergelijkbare situatie op een andere plek. Er is een verkeerde optelsom gemaakt en daardoor is er een scheve ranking ontstaan.”

Klein Gunnewiek verwacht niet dat het huidige rapport op de schop zal gaan, als BRO met een tweede versie komt. “Ik verwacht geen schokkend resultaat, het zijn vooral rekenfouten en foutieve verwijzingen. Het is wel heel erg jammer. Dan huur je zo’n bureau in en blijken er zulke fouten in te zitten. Maar het is goed dat er straks een goed rapport komt te liggen, want dat is een voorwaarde als mensen een zienswijze willen indienen.”

Waarom zoveel haast?

De buurt vraagt zich af waarom de gemeente zoveel haast heeft met het Tuunterveld en wacht het liefst eerst de ontwikkelingen aan de Misterweg af, waar drie grote bedrijven zijn gevestigd. Daarvan zouden transportbedrijf HSF en campingreus Obelink op eigen terrein willen uitbreiden.

Daarmee vervalt volgens de buurt de grootste vraag naar industriegrond en blijft van die vraag 3,6 hectare over. Daarvoor is het Tuunterveld (22 hectare) veel te groot en die 3,6 hectare is elders wel te vinden.

Adviesbureau BRO verwijst via een woordvoerster voor een reactie naar de gemeente Winterswijk, "omdat de gemeente de opdrachtgever is."