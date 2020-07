Bier drinken en coronategels leggen: zo viert Wijchen de Vierdaagse

Tijdens de Vierdaagseweek trekken alle wandelaars op woensdag door Wijchen. Net zoals in veel andere Gelderse plekken, is de lokale bevolking daar ondanks corona niet van plan om bij de pakken neer te zitten. Met speciale wandeltegels en een alternatieve kroegentocht viert de gemeente dit jaar toch een beetje feest.

Vanwege de coronacrisis kan het grootste wandelevenement ter wereld dit jaar niet doorgaan. Fervente lopers door heel Gelderland zitten in zak en as. Toch zijn er her en der wat alternatieve acties op touw gezet, ook in Wijchen. “De Vierdaagse gaat om begrijpelijke redenen niet door”, begint de gemeente. “Als blijvende herinnering aan dit bijzondere jaar hebben we daarom op acht plekken langs de Wijchense route speciale wandeltegels neergelegd.”

Om te laten zien dat ze de lopers niet is vergeten, legde burgemeester Marijke van Beek eerder deze week de eerste wandelsteen voor het gemeentehuis. “Samen tegen corona”, leest een inscriptie. “Tot ziens in 2021.”

'Sfeer zit er aardig in'

Maar de gemeente viert niet in haar eentje feest. Het Wijchense Café Anneke organiseerde samen met drie andere horeca-ondernemers in de regio de kroegentocht ‘Ed en Anneke Lopen de Vierdaagse’. “Normaal gesproken zit het bij ons de hele dag bomvol met toeschouwers en lopers, dat is dit jaar natuurlijk wel een tegenvaller”, vertelt Martijn Koot, eigenaar van het Wijchense café. “Maar ondanks corona zit de sfeer er aardig in. Ik heb al redelijk wat alternatieve lopers voorbij zien komen.”

Wandelaars kunnen op de Wedren in Nijmegen, het startpunt van de Vierdaagse, een foto maken van een speciale code. Die mogen ze bij Koot laten scannen, waarna ze een drankje van hem krijgen. Op vrijdag eindigen de alternatieve lopers bij het Nijmeegse Café St. Anneke aan de Via Gladiola, waar ze een gladiool en een button ontvangen.

