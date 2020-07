De Graafschap-trainer Mike Snoei nog even met coronabaard

"We hadden al meteen twee goals moeten maken. Maar je zit meteen op het puntje van je stoel. En daar ben ik blij mee. De hele week voel je je weer bijna kind. Dat je weer lekker kan trainen, bij elkaar bent en weer contact mag maken. Die waardeloze anderhalve meter-regel is dan verdwenen op het trainingsveld. Dat geeft weer een heerlijk gevoel."

Veel voetbal

Er zit veel voetbal in het elftal. "We moeten alleen oppassen dat we ook het andere in de gaten houden. Het slidingkje, het tackletje en het terugveroveren. Het zijn allemaal echte rasvoetballers. En persoonlijkheden, geen jaknikkers, maar jongens die weten wat ze willen. En we kunnen het niet met elf jongens allemaal zomaar oplossen. Het wordt een leuke voorbereiding, want we hebben nog wel vijf, zes jongens die moeiteloos in dit elftal kunnen starten."

Foto: Omroep Gelderland

Baard laten staan

De trainer liet in de coronatijd zijn baard staan. "Ja, ik zit er wel aan te denken om er afscheid van te nemen. Maar dat is niet zo heel belangrijk. Misschien dat ik hem even laat staan. Bij promotie pas? Nee, zover is het nog lang niet. We hebben nu een leuke wedstrijd gespeeld tegen De Treffers en dat sluiten we zo goed af."