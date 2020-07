QR-codepaaltjes zetten oorlogsverleden Veluwe op de kaart

In totaal zijn er 24 geplaatst in de gemeente Nunspeet: speciale QR-paaltjes als herdenking van spraakmakende gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog. Dinsdag werd het laatste paaltje onthuld aan de Bredeweg in Hulshorst.

Dat gebeurde door de Nunspeetse wethouder Leen van der Maas en mevrouw Hoksberg. Zij is de weduwe van Jan Hoksberg die op 9 augustus 1942 het lichaam aantrof van een neergestorte piloot. Een gebeurtenis die Jan zijn hele leven lang niet meer is vergeten.

"Mijn man ging zondagsmiddags altijd met een kameraad van hem naar de zee", vertelt Jannie Hoksberg. "Toen hebben ze hem daar gevonden. Toen kwam hij thuis en toen vertelde hij er over. Hij was er vol van. Dat kun je wel begrijpen, want het was iets aparts."

Lichaam

Het ging om het lichaam van de de 21-jarige sergeant Arthur William Titcomb. (Op de foto hieronder links)

(De bemanning van de Wellington BJ661 in 1942. Vooraan zit Sgt. John Gilbertson (pilot), op de achterste rij van links naar rechts: Sgt. William Titcomb (gunner), Sgt. Alan Rutherford (gunner), Sgt. Ron Callaghan (wireless operator) en Sgt. Martin Byrne. Foto: Nunspeet Herdenkt)

Tijdens een missie op 29 juli 1942 werd zijn toestel op de terugweg naar Engeland neergeschoten. Het vliegtuig stortte neer in het IJsselmeer en het lichaam van de staartschutter werd dus gevonden op de plek waar nu het QR-code paaltje is geplaatst.

QR-code

Dit verhaal - en ook het verhaal van een in 1944 neergestorte B-17 Flying Fortress - is terug te lezen via de QR-code. Een initiatief waarmee de oorlogsgebeurtenissen op de Veluwe op de kaart worden gezet.

"Er is in Nunspeet heel veel gebeurd. Neem nu die zeven crashsites van vliegtuigen", vertelt initiatiefnemer Gerrit Storteboom. "Daar mag best wel wat meer aandacht voor zijn. Want ik heb wel eens het idee dat buiten Arnhem, Oosterbeek en Nijmegen, de regio wat vergeten wordt."

Naast de 24 paaltje voor de Tweede Wereldoorlog zijn er ook nog zeven paaltjes over de Eerste Wereldoorlog geplaatst.