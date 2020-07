Wedren blijft Vierdaagselopers trekken: 'Jammer van al die geparkeerde auto's'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Neem Jeroen en z'n maatje Albert. Ze hebben een jaar getraind en elke week wel hun kilometers gewandeld. Dinsdag wilden ze starten voor hun allereerste etappe ooit. De klap kwam dan ook hard aan toen de Vierdaagse door corona afgelast werd. "Het voelde als de man met de hamer na 45 kilometer."

Maar de mannen hebben zich herpakt, zegt Jeroen. "Het was voor ons de eerste keer. En gelukkig hadden we onderweg wel wat support en dat was wel grappig om te zien."

Al snel na de teleurstelling besloten de wandelvrienden de alternatieve Vierdaagse te lopen. De app van de koninklijke Wandelbond Nederland is gedownload en de mannen willen deze week voor minimaal 30 kilometer per dag aan de bak. Minimaal, want dinsdag zijn het er al bijna 35 die ze op de app hebben geregistreerd.

Zie ook: Paul vlucht naar Texel om Vierdaagseverdriet te verwerken

Als helden onthaald

De mannen finishen tevreden op de Wedren, waar ze als helden worden binnengehaald door Jeroens vrouw Suzan. Maar dat het anders dan ander is, merkt ook Albert. "Ik heb verschillende keren mensen binnengehaald. Dus ik weet dat de entourage meetelt."

Dit jaar geen tenten of feestende mensen, maar hele rijen geparkeerd blik. "Ik zie alleen maar geparkeerde auto's. Vorig jaar zaten we hier aan een tafel aan een biertje en dat missen wij nu eigenlijk ook", zegt hij. En daarna lachend: "We gaan er dadelijk thuis maar een paar achterover tikken."

Nul blaren

Beide mannen zijn dag één zonder blaren door gekomen. Morgen dag twee voor dit duo. Maar niet voor ze zijn uitgeslapen, het is tenslotte een alternatieve versie. Rond 9.00 uur gaan de vrienden weer van start.

Zie ook: Tanja overwon eetstoornis en wil zwarte periode symbolisch afsluiten