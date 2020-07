Boeren gaan met de auto naar het RIVM: 'Maar niet met 120 per uur over de snelweg'

Trekkers in Bilthoven bij het protest in oktober. Foto: ANP

Voorman Thijs Wieggers verwacht dat woensdagochtend zo'n twee- tot driehonderd boeren uit de Achterhoek samenkomen in Heelweg, om van daaruit naar Bilthoven te vertrekken. "Ze kunnen het krijgen zoals ze het hebben willen. We gaan gewoon die kant op, maar dan met auto's en traptrekkers op het dak."

De boeren hebben iets later afgesproken, omdat ze nu niet met de trekker richting het westen hoeven. "Maar je kunt je voorstellen dat we niet met 120 kilometer per uur over de autobaan gaan", aldus de boer uit Mariënvelde.

Maximaal 2000 demonstranten toegestaan

Ook uit andere hoeken van onze provincie komen boeren samen om te demonstreren. Ze vinden dat het RIVM 'stikstofsjoemelcijfers' verspreidt en zijn het niet eens met plannen van minister Carola Schouten om het eiwitgehalte in veevoer te verlagen.

Zie ook: Boeren mogen niet met trekker naar Bilthoven: 'Ronduit belachelijk'

De burgemeesters van Utrecht en De Bilt vinden de komst van een groot aantal trekkers te risicovol voor het verkeer en het werk van de hulpdiensten en besloten ze daarom te verbieden. Ook zijn bij de betoging maximaal 2000 demonstranten toegestaan.

'Toch met trekker proberen'

Willeam Schoonhoven uit Beemte-Broekland (gemeente Apeldoorn) zegt dat de agrariërs dinsdagavond laat nog overleggen hoe er woensdag actie wordt gevoerd. "Linksom of rechtsom zullen mensen alsnog een poging doen met de trekker Bilthoven te bereiken, want dat is ons ding."

De boeren zijn volgens hem boos dat hen dat is afgenomen. "Vooral omdat er geen reden voor is gegeven. We hebben alles netjes vooraf besproken met de politie, dat gaan we dus nooit meer doen."

Zie ook: Transportsector helemaal klaar met boze boeren op de weg