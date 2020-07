Nijmegen wil niet 10 jaar lang tegen lelijke Waalbrug aan kijken

Tien jaar uitstel van het opknappen van de Waalbrug vindt Nijmegen veel te lang. Dat schrijft het stadsbestuur in een brief aan Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat. Deze week werd bekend dat de boogconstructie van de oude brug voorlopig geen beurt krijgt. Reden: tientallen miljoenen te duur.

De gemeente Nijmegen heeft wel begrip voor uitstel van de werkzaamheden die al sinds het voorjaar van 2019 aan de gang zijn. Het wegdek en de boogconstructie zouden onderhanden worden genomen. Toen in een van de verflagen het kankerverwekkende chroom-6 bleek te zitten, kwam het besluit het werk in twee fasen op te knippen: eerst het wegdek, dan de boogconstructie.

Geen begrip voor duur van uitstel

Het verwijderen van het kankerverwekkende chroom-6 is tijdrovend en kostbaar. Te kostbaar, blijkt nu. De kosten zouden 25 miljoen euro duurder gaan uitvallen. Waar de kosten eerder werden geschat op 40 miljoen euro loopt dat bedrag nu al snel op naar 62,5 miljoen euro. Waar Nijmegen geen begrip voor heeft is dat het uitstel tien jaar moet duren.

Volgens minister van Nieuwenhuizen vallen de kosten over tien jaar lager uit omdat er ondertussen veel kennis op wordt gedaan over het verwijderen van chroom-6. Het schilderen van de boogconstructie constructief is volgens haar nu niet nodig. De brug kan nog wel even mee nu het beton van het wegdek is vervangen in de eerste fase van de renovatie.

Vijf miljoen Nijmeegs geld

Nijmegen wijst er op dat de stad vijf miljoen euro heeft bijgedragen aan de opknapbeurt van het stadsicoon. De brug is een essentieel verkeersknooppunt voor de stad en de regio. Die is nu weliswaar weer op orde voor automobilisten, maar voor de ruim 6000 fietsers die dagelijks over de vaak winderige brug rijden zouden glazen leuningen worden aangebracht.

(foto: Omroep Gelderland)

Rijksmonument

De Waalbrug is een rijksmonument en wordt gezien als de meest geslaagde van de twaalf bruggen die in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw zijn gebouwd als onderdeel van de Rijkswegenplan. De afgelopen jaren zijn er miljoenen geïnvesteerd in de omgeving van de brug. Onder het motto ‘Nijmegen omarmt de Waal‘ ondergingen de gebieden aan beide zijden van de Waal een ingrijpende metamorfose.

In de huidige staat met afbladderende verf steekt de brug lelijk af bij de omgeving, schrijft het stadsbestuur aan de minister. Nijmegen wil met Rijkswaterstaat gemaakte afspraken zo snel als mogelijk nagekomen zien.

