Zorgen om oplaaiend coronavirus: 'Ik voorzie een nieuwe lockdown'

Een nieuwe lockdown is onvermijdelijk als het coronavirus verder oplaait. Dat zegt arts infectieziekten Ashis Brahma van GGD Noord- en Oost-Gelderland. "Ik vermoed dat we rustig aan gaan terugkeren in ons hok."

Het RIVM maakte dinsdag bekend dat het aantal coronabesmettingen in ons land weer toeneemt. Afgelopen week kwamen er 987 gevallen bij, bijna twee keer zoveel als de week ervoor. In onze provincie ging het om 'slechts' 69 nieuwe besmettingen in twee weken tijd.

Bekijk hoeveel besmettingen er in jouw gemeente bijkwamen.

Dat virus zich weer verder verspreidt in ons land blijkt ook uit het reproductiegetal, dat is opgelopen naar 1,29. Dat betekent dat 100 mensen samen weer 129 andere mensen besmetten.

De toename van het aantal nieuwe besmettingen is zorgwekkend, stelt de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls, tevens voorzitter van het Veiligheidsberaad. Maar hij wijst erop dat de cijfers nog laag zijn en er daarom geen reden is om op dit moment extra landelijke maatregelen te nemen. "Het is belangrijk om deze cijfers goed te blijven volgen en te zien wat dit betekent voor ziekenhuisopnames van coronapatiënten."

In ziekenhuizen liggen dinsdag 105 coronapatiënten, acht meer dan een dag eerder. Dat aantal is volgens het Landelijk Netwerk Acute Zorg stabiel, ondanks lokale uitbraken. Het aantal coronapatiënten op verpleegafdelingen steeg van 81 naar 90. Op de intensive care daalde het aantal patiënten van 16 naar 15.

Het RIVM spreekt desondanks van een 'wake-upcall' en roept mensen op zich aan de coronamaatregelen te houden. "Wat je nu ziet is dat mensen de afgelopen weken de vrijheden gepermitteerd hebben die de overheid ze voorgesteld heeft", zegt Brahma.

"We hebben allemaal een beetje gedaan alsof corona niet bestaat. Dat is ook weleens goed na zo'n spannende tijd. Maar uiteindelijk zie je nu weer een toename. Die toename was wel te verwachten, maar misschien is ie wel hoger dan verwacht."

Terug naar lockdown?

De toename is volgens de GGD-arts deels te verklaren doordat er meer wordt getest dan een aantal maanden terug. "Ook kunnen we veel meer bronnencontactonderzoek doen, zoals het hoort bij een uitbraak. Dus ik ga niet meteen alle maatregelen ter discussie roepen, maar als we naar 5000, 10.000 gevallen gaan, moeten we op een gegeven moment wel andere dingen gaan doen."

Volgens de GGD-arts zijn er dan twee opties: "Of we gaan weer terug naar de situatie waarin we een aantal maanden geleden verkeerden: een lockdown. Of we omarmen de voortschrijdende hoeveelheid van corona in ons midden. Maar die laatste keuze maken we niet in Nederland, dus ik vermoed dat we rustig aan terug gaan keren in ons hok."

Meer levensruimte in Gelderland

Dat de uitbraak in Gelderland nog wel mee lijkt te vallen, komt volgens Brahma 'omdat ze in de Randstad opgehokt zitten'. "Bij ons hebben we natuurlijk wel rijtjeshuizen en een aantal flats, maar het gros van de mensen in Gelderland heeft wat meer levensruimte. Dus we kunnen iets meer afstand houden."

"Misschien zijn we ook wel aardiger voor elkaar en blijven we op afstand. Ik weet het niet precies, maar feit is dat we iets minder gevallen zien in Gelderland. Het zegt alleen zo weinig. Als er duizend gevallen zijn in een week, zal het ergens wel drukker zijn en ergens wat minder druk."

Nederland vliegt uit

Burgemeester Bruls vindt het op dit moment het belangrijkste dat iedereen zich bewust is van de risico's. "Het virus is nog steeds onder ons. Let niet alleen op voor jezelf, maar ook voor een ander die je kan besmetten. Blijf thuis bij klachten en laat je testen", waarschuwt hij. Hij wijst erop dat boa's en politie alert zijn op overtreding van de coronamaatregelen. "Ze treden op bij overtredingen."

Het moeilijke aan het beheersbaar houden van het virus is volgens Brahma dat de vakantietijd is begonnen. "Heel Nederland is massaal uitgewaaierd alsof er niks aan de hand is. Naar Noord-Spanje, Zuid-Frankrijk, noem maar op. Het is allemaal te voorspellen dat dit gaat gebeuren als we grotere bewegingen hebben van groepen mensen. Dan zullen we het krijgen."

"Ik denk dat de mens best bereid is om te leren, maar vooral heel veel vertier wil. Dat is ook niet verkeerd, alleen dat gaat de komende tijd gewoon even niet", besluit Brahma.

