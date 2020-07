Animatiefilm moet Winterswijkers op spoor van pot met 'coronageld' zetten

Winterswijk heeft al 'coronageld' uitgegeven, maar het college vreest dat nog lang niet elke Winterswijker op de hoogte is van de pot met geld die beschikbaar is voor ideeën die Winterswijk helpen uit de coronacrisis te komen. Daar moet middels een animatiefilm verandering in komen.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

De gemeenteraad heeft in mei het crisis- en herstelplan Van Herstel naar Beter vastgesteld. In totaal is voor een periode van drie jaar 2,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor diverse investeringen die bijdragen aan herstel in Winterswijk. Daarvoor is de gemeente op zoek naar ideeën van inwoners.

Ideeën jongeren

“We willen heel graag dat Winterswijkers meedenken en ideeën aandragen", zegt wethouder Inge Klein Gunnewiek. "Wat kunnen we doen voor de sectoren die hard getroffen zijn als cultuur, sportverenigingen, toerisme, horeca en bedrijvigheid? Het gaat om plannen die helpen om Winterswijk beter te maken en die duurzaam zijn.“

“Het kunnen ook voorstellen zijn op het maatschappelijke en het sociale vlak", zegt collega-wethouder Henk-Jan Tannemaat. "We zoeken ideeën die verder gaan dan hulp aan een enkel persoon, vereniging of organisatie. We nodigen nadrukkelijk jongeren uit om met ideeën te komen."

Coronaproof

Er zijn al ideeën ten uitvoer gebracht. Voor bedrijven zijn er allerlei tegemoetkomingen en betalingsregelingen rondom gemeentelijke belastingen getroffen. In het centrum is de warenmarkt verplaatst waardoor er meer ruimte is voor terrassen op de Markt.

Verder hebben zes muziekverenigingen ieder 500 euro ontvangen waarmee zij de repetitieruimte coronaproof kunnen inrichten. Zeventien basisscholen hebben ieder 250 euro gekregen waarmee ze iets speciaals kunnen doen voor het afscheid van groep 8.