Vitesse heeft eerste aanwinst voor nieuwe seizoen binnen

De 24-jarige linksback tekent voor drie jaar in Arnhem. Wittek was transfervrij na zijn avontuur bij Greuter Fürth in de 2.Bundesliga.

Wittek moet gaan concurreren met de andere linksback in de selectie, Max Clark. Een linksback aantrekken had prioriteit, aangezien de Engelsman de enige speler was die op die positie uitkwam.

De Duitser gaat spelen met rugnummer 32.

'Snelle, agressieve verdediger'

Technisch directeur Johannes Spors over de eerste aanwinst: “Maximilian is een snelle en een positief agressieve verdediger, die past in onze speelwijze. Hij is gewend om vooruit te verdedigen, is een technisch begaafde speler en kan de gehele linkerflank bestrijken."

"Hoewel hij pas 24 jaar is, heeft hij al een berg aan ervaring. Zoals bekend wilden we ons in de achterste linie versterken. Het aantrekken van Maximilian is daarvan een goed begin."