Weggestuurde wethouder Ede vroeg ambtenaren naar baan voor haar vriend

Willemien Vreugdenhil stapte in mei op als wethouder in Ede. Foto: Omroep Gelderland

De weggestuurde Edese wethouder Willemien Vreugdenhil heeft bij drie hoge ambtenaren van de gemeente Ede voorgesteld of haar partner - die bij dezelfde gemeente werkte - een andere baan kon krijgen. Dat blijkt uit WhatsApp-gesprekken die Omroep Gelderland in handen heeft. Is ze daarmee terecht weggestuurd? Daarover verschillen de meningen.

Vreugdenhil moest mei dit jaar opstappen omdat ze zich had bemoeid met de carrière van haar partner. Wat er precies gezegd was, bleef onduidelijk. Tot nu. Omroep Gelderland deed een wob-verzoek en ontving WhatsApp-gesprekken die vooraf gingen aan het ontslag van Vreugdenhil.

Specifieke voorstellen

In de berichtjes is te lezen dat Vreugdenhil specifieke suggesties doet voor een andere baan voor haar partner. "Een mooi handelingsperspectief als manager bij de oddv (Omgevingsdienst de Vallei, red.) of andere gelieerde organisatie zou misschien helpen als zijn relatie met mij toch ervaren wordt als een probleem", stelt ze voor aan concerndirecteur Marieke Seip. "Misschien kun je samen sparren over de mogelijkheden", schrijft ze later.

'Hij is gepasseerd'

Vreugdenhil had al eerder een vergelijkbare vraag gesteld aan René Groen, de gemeentesecretaris van de gemeente Ede. En ook ene Maarten zou op de hoogte zijn geweest van Vreugdenhil's verzoek om haar vriend over te laten plaatsen, zo blijkt uit de appjes.

Vreugdenhil vroeg aandacht voor de baan van haar partner nadat er een functie vrijkwam als afdelingshoofd P&O, de afdeling waar haar vriend werkte. Ze had het idee dat haar vriend "gepasseerd" werd vanwege hun wethouder-ambtenaar-liefdesrelatie. "Ik heb hier veel verdriet van. En vraag je om recht te doen." Later schrijft ze aan gemeentesecretaris Groen: "Het is jullie taak als concerndirectie om rechtvaardig met deze situatie om te gaan."

'Not done'

Deskundigen verschillen van mening over de vraag of Vreugdenhil op basis van de appjes terecht weggestuurd is. "Dit is not done", zegt John Bijl, integriteit-expert van het Periklesinstituut, dat onder meer gemeenteraden traint in het verbeteren van het politieke proces. Hij vindt het volledig terecht dat Vreugdenhil weg moest.

Dat ze een gevoelig onderwerp aankaartte bij de gemeentesecretaris begrijpt hij wel, omdat hij eigenlijk onderdeel uitmaakt van het gemeentelijk college. Maar Vreugdenhil had niet "achter zijn rug om" ook bij andere ambtenaren moeten doen, stelt hij. Hij merkt op dat Vreugdenhil verontwaardigd reageert als de gemeentesecretaris haar op haar handelen aanspreekt. "Blijkbaar heeft ze niet in de gaten gehad wat de normen zijn."

'Integriteitskaart te snel getrokken'

"Ik vind het veel te zwaar dat ze hiervoor heeft moeten opstappen", zegt bestuurskundige Michiel de Vries, die ook mensen ondersteunt die van integriteitsschending beschuldigd worden. "De integriteitskaart is te snel getrokken. Als ze haar partner had benoemd tot directeur van de afdeling, dan had ze zeker weg gemoeten. Maar hier is het alleen een verzoek om een probleem op te lossen."

Vreugdenhil zelf stelde eerder tegenover Omroep Gelderland dat het niet haar bedoeling was om een baantje te regelen voor haar partner. Ze wilde hem vanwege de blijkbaar voor anderen belastende verhouding, buiten de organisatie van de gemeente Ede laten werken. "Het was niet handig maar ik heb vanuit de goede intenties gehandeld. En daar blijf ik bij", stelt ze nu.

