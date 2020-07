Tuana en Mielan gaan naar de zomerschool in Nijkerk: 'Dit is leuker dan vakantie'

Het idee voor de Zomerschool ontstond al in december. De lokale bibliotheek ziet dat er veel mensen met een taalachterstand in Nijkerk wonen. "Een deel daarvan heeft een migratieachtergrond, maar er zijn ook veel Nederlanders die de taal niet goed beheersen", legt Danny Pennings van de bibliotheek Nijkerk uit. "Dat betekent dat hun kinderen vaak thuis ook niet gestimuleerd worden om goed Nederlands te spreken, of bijvoorbeeld een boek te lezen."

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

De bibliotheek was daarom al druk bezig met het opzetten van speciale taalklassen voor deze zomer. "En toen kwam corona", zegt Sieds Elze Sennema. Hij is directeur van de Maranathaschool. "Veel leerlingen hebben in de thuiswerkperiode een achterstand opgelopen."

Het idee om samen te werken met de bibliotheek was snel ontstaan. "Er zijn veel leerlingen met een taal- of rekenachterstand, maar ook kinderen met een onveilige thuissituatie", ziet Sennema. "Een groot deel van hen heeft zich nu aangemeld voor de Zomerschool."

Tuana en Mielan zijn twee van die leerlingen. "Ik kan al wel de tafels bij rekenen", zegt Mielan. "Maar deelsommen kunnen nog wel beter, dus dat wil ik hier leren." Tuana vindt de tafels van 7, 8 en 9 juist wat moeilijker. "Dat heb ik als doel opgeschreven."

Persoonlijke doelen voor iedere leerling

Zo heeft iedere leerling persoonlijke doelen. "Die zijn opgesteld door de school waar ze op zitten", legt Sennema uit. "Het eerste deel van elke ochtend besteden we aan die doelen." Na een korte pauze met een fruithap, komt de bibliotheek in beeld. "Wij geven elke dag een taalles", vertelt Pennings. "En op donderdagochtend zijn ook ouders welkom, om ook meer te leren over de Nederlandse taal."

Maar er is meer te doen dan alleen de traditionele vakken. "We hebben straks gitaarles, daar heb ik heel veel zin in", zegt Mielan. Tuana verheugt zich er ook op. "Normaal zou ik dat niet leuk vinden, maar hier vind ik het wel heel leuk om elke dag iets anders te doen."

Drie dagen per week

De Zomerschool duurt de hele zomervakantie, en wordt drie dagen per week aangeboden. Niet alle leerlingen zullen de volledige zes weken aanwezig zijn. "Sommigen gaan nog op vakantie, anderen hebben iets anders waardoor ze er niet de hele tijd zijn", legt Sennema uit. "Gemiddeld zullen er zo'n 50 leerlingen steeds aanwezig zijn. Dat is veel meer dan we van tevoren gedacht en gehoopt hadden.

De enorme belangstelling heeft hem aan het denken gezet. "Volgend jaar gaan we dit sowieso nog een zomer doen, maar als er zoveel aanmeldingen blijven, dan zou ik niet weten waarom we daarna niet door zouden gaan. Dit is een fantastische manier om alle leerlingen gelijke kansen te geven in het onderwijs. Juist door dit kleine zetje kunnen we hen helpen om op niveau te blijven."

Mielan en Tuana zijn in elk geval blij met de Zomerschool. "Mijn broer en zus hebben de hele tijd niets te doen, en ik gelukkig wel", zegt Mielan. Tuana hoeft zich nu ook niet te vervelen. "Anders zou ik alleen maar chillen, maar dit is veel leuker dan vakantie. En ik kan wel naar de volgende groep, want ik heb straks geen achterstand. Dat is heel goed."