Javier Vet voelt zich beroofd van droom

Javier Vet bereikte drie maanden geleden een akkoord over een nieuw contract bij De Graafschap, maar de middenvelder is inmiddels op zoek naar een nieuwe uitdaging. De tweejarige verbintenis zou enkel ingaan bij promotie naar de eredivisie, maar aangezien de KNVB de club in de Keuken Kampioen Divisie hield, is Vet geen Superboer meer.

"Het heeft niks met de club te maken, maar het is de ambitie die ik op dit moment heb", zegt de 26-jarige Vet, die nog vol frustratie zit over het mislopen van eredivisievoetbal met de Doetinchemmers, over zijn vertrek.

"Ik denk dat wij veel meer verdienden. Het voelt echt alsof de promotie ons is afgenomen door de KNVB, en mij daarmee twee mooie jaren bij De Graafschap. Het was een lastige beslissing voor de bond, maar het zal mij altijd vervelend bijblijven.”

Een langer verblijf bij de club was voor Vet geen optie: “Het is niet makkelijk geweest om voor mezelf te kiezen, maar ik moet het meeste uit mijn carrière halen. Ik denk dat dat nu niet bij De Graafschap in de Keuken Kampioen Divisie is.”



Clubs uit Armenië en Polen deden een aanbieding, maar Vet hapte niet toe. “Ik heb veel Oost-Europese clubs afgewezen, want dat is niet de bedoeling. Dat is niet waar ik voor bij De Graafschap weg wil gaan, dat moet iets zijn dat bijna net zo mooi is. Het gaat mij om een sportieve stap waar mijn vriendin en ik achterstaan. Het liefst in de eredivisie, maar ik vraag me af of dat mogelijk is. Dat gaan we de komende maand zien.”

Ook twijfels als je transfervrij bent

Of het geen grote gok is om contractloos te zijn in coronatijd? “Die twijfels zijn er normaal ook als je transfervrij bent", zegt Vet. "Maar ik ben voldoende overtuigd van mijn kwaliteit. Het is wachten tot de markt op gang komt en dan hoop ik op een mooie stap.”



Vet stapte in de zomer van 2018 over van Almere City over naar De Graafschap en speelde twee jaar in Doetinchem. Hij transformeerde van een controlerende ‘zes’ in een box-to-box middenvelder.

"Het voelde alsof ik mijn loopvermogen op zes niet voldoende gebruikte. Ik denk dat we daarin samen hele mooie stappen hebben gemaakt, waarin ik heb kunnen laten zien wat ik ook kan", zegt de middenvelder, die geen echt hoogtepunt aan kan wijzen van zijn tijd in de Achterhoek. "De periodewinst was mooi omdat je dan iets viert met de supporters, maar door de beslissing van de KNVB heeft het allemaal een zure nasmaak."

'De Graafschap is titelkandidaat'

Vet ziet De Graafschap ook komend jaar als de titelkandidaat. "Ze hebben een hele sterke selectie en hebben goede aankopen gedaan", vindt de geboren Amsterdammer, die verwacht terug te keren in Doetinchem.

“Als tegenstander niet, tenzij De Graafschap nacompetitie nodig heeft. Als supporter zeker, en misschien in de toekomst ook als speler. Ik ben niet slecht weggegaan en hou een heel goed gevoel over aan de club. Het is zonde dat we niet grotere hoogtes hebben kunnen halen samen, dat voelt als een onafgemaakte klus. Ik beloof niks, maar ik zou het heel mooi vinden."