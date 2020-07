Tonnie zegt zijn rijdende winkel vaarwel, opvolger staat klaar

Na veertig jaar neemt Tonnie Diesvelt uit Didam afscheid van zijn rijdende winkel. Hoewel een opvolger is gevonden, is het voor de trouwe klantenkring van de 60-jarige ondernemer een bittere pil dat de man van hun supermarkt, die zijn woonplaats en omliggende dorpen aandeed, stopt.

"Fysiek wordt het zwaarder", aldus de afscheidnemende Diesvelt. "Ik heb artrose in mijn knie en ik rijd vier dagen in de week. Dat is behoorlijk pittig. Ik ben nu zestig jaar oud en ik had zoiets van: 'Het is mooi geweest'. Ik ben blij dat ik de keuze zelf kan maken."

Diny Aalberts, een van de klanten van de rijdende supermarkt, vindt het jammer dat Diesvelt stopt: "Hij helpt je overal mee en hij is zo gewoon. Echt iemand van het platteland en dat past bij ons. Of ik Tonnie ga missen? Dat denk ik wel, je bent er zo aan gewend. Al lijkt me de opvolger ook wel een geschikte kerel."

'Tonnie is goede leermeester'

En die opvolger is Rens Vuulink. Hij trok zijn stoute schoenen aan en klopte aan bij Diesvelt met de vraag of hij het stokje over kon nemen. Na gesprekken met andere kandidaten hakte de eigenaar van de rijdende winkel de knoop door.

Vuulink zal niks aan het concept veranderen en op dezelfde voet doorgaan: "Ik heb het altijd al gewild en gelukkig heb ik een hele goede leermeester in Tonnie. Je krijgt er heel veel energie van. Van de klanten om je heen en van de praatjes die je maakt met klanten. Dat is echt heel mooi en de waardering is mooi."

25 juli is Diesvelts laatste dag in de rijdende winkel. Voor zijn pensioen heeft hij plannen genoeg: "Ik doe normaal één keer in de week aan spinning, maar daar kom ik ook niet altijd aan toe. Dus dat kan ik nu twee keer in de week gaan doen. De week is zo om."