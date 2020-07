Verhuizing hoogbejaarden voorlopig van de baan

De verhuizing van een groep ouderen in Voorst is voorlopig van de baan. De familieleden krijgen de komende maanden de tijd een oplossing te zoeken, mocht dat niet lukken moeten de ouderen alsnog voor 1 oktober verkassen.

De familieleden van zes ouderen spanden dinsdag een kort geding aan tegen Sensire en het Zorgkantoor Midden IJssel om de verhuizing van de ouderen die aanstaande zaterdag gepland stond uit te stellen. In de rechtbank in Zwolle gingen de drie partijen met elkaar in gesprek, waarbij het na uren onderhandelen tot een schikking kwam.

Uitstel

De familieleden vinden dat ze veel te laat zijn geïnformeerd over de verhuizing en ze zijn het ook helemaal niet eens met de verhuizing. Volgens hen worden de ouderen nu al onrustig bij het idee dat ze weg moeten. "Wij vragen de rechter vandaag om vier maanden rust voor de bewoners", sprak advocaat Sebastiaan Garvelink, die de familie vertegenwoordigde.

De familieleden willen meer tijd om samen met de lokale woonzorgcoöperatie te kijken of een andere zorgaanbieder de zorg voor de ouderen op zich kan nemen. Alleen dan kunnen de ouderen in Voorst blijven wonen. Nu wordt de zorg geleverd door Sensire, maar die stopt met het kleinschalig wonen omdat de afdeling volgens de zorgorganisatie niet-kostendekkend is.

Twee maanden extra

Na een urenlange discussie over het hoe en waarom van de verhuizing leek het er niet op dat de partijen gezamenlijk tot een oplossing zouden komen. Maar uiteindelijk kwam Sensire met een voorstel over de brug waar zowel het zorgkantoor als de familieleden mee kunnen leven: onder strenge voorwaarden wil Sensire de zorg op de Benring nog tot 1 oktober voortzetten.

Eén voorwaarde is dat het Zorgkantoor Midden IJssel hen tegemoet komt in de zorgkosten de komende maanden. Het zorgkantoor gaat daarmee akkoord. Over het bedrag doen de partijen geen uitspraken. De familieleden gaan ook akkoord met dit voorstel, omdat ze dan langer de tijd hebben om te kijken naar een oplossing. Mocht dat niet lukken, dan is er voor deze ouderen de mogelijkheid om naar andere locatie van Sensire te verhuizen in Twello.

"Verhuizen kan noodlottig aflopen"

Marian Berends, wiens 91-jarige moeder op de Benring zit, blijft hoop houden dat het alsnog goed komt. In de rechtbank volgde ze de zaak. "Je kunt zien dat het allemaal om geld draait, het is koehandel. En dat doen pijn", reageert ze na afloop. "Maar we hebben nog een kans om een zorgaanbieder te vinden."

Het gaat in totaal om zes dementerende ouderen - in de leeftijd tussen de 81 en 93 jaar - die nu voorlopig in Voorst kunnen blijven wonen. Mochten ze voor 1 oktober alsnog moeten verhuizen, vrezen hun kinderen voor de gevolgen. "Het kan zelfs noodlottig aflopen, zo'n verhuizing", zei Berends in de rechtszaal.

