Het coronavirus laait op, maar in Gelderland valt het mee

In de afgelopen zeven dagen zijn er in Nederland 987 bevestigde coronabesmettingen bijgekomen. Dat zijn er flink meer dan de cijfers van de week ervoor. Toen lag het aantal nieuwe besmettingen op 534 nieuwe besmettingen. Het RIVM zegt dat het belangrijk is dat mensen zich aan de coronamaatregelen blijven houden.

Het precieze aantal besmettingen in Gelderland in de laatste zeven dagen is niet duidelijk. Het RIVM verstrekt wel cijfers over de laatste twee weken. Daaruit blijkt dat er in onze provincie 69 nieuwe besmettingen zijn gemeld. In andere provincies ligt dat aantal stukken hoger.

De provincies met de meeste nieuwe besmettingen:*

Provincie Aantal nieuwe besmettingen Zuid-Holland 628 Noord-Holland 297 Noord-Brabant 193 Utrecht 153 Gelderland 69 Zeeland 60 Overijssel 46 Limburg 25 Drenthe 9 Friesland 8 Flevoland 4 Groningen 4

*De cijfers van het RIVM beslaan de periode van 7 juli tot en met 21 juli om 10.00 uur.

In heel Nederland werden negentien mensen opgenomen in het ziekenhuis: een week eerder waren dat er nog zestien. Daarnaast overleden zeven mensen, een stijging van één ten opzichte van de periode tussen 7 en 14 juli.

Het landelijke reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het virus zich verspreidt, is de voorbije week gestegen naar 1,29. Dat betekent dat 100 mensen samen 129 anderen besmetten met het coronavirus. Het totaal aantal bevestigde coronabesmettingen in Nederland staat nu op 52.073. Bijna 12.000 mensen werden opgenomen in een ziekenhuis of liggen daar nu nog. In totaal overleden 6136 personen.