Boeren verkopen gladiolen voor goede doel

De opbrengst van de gladiolen gaat naar het Marikenhuis. Dit is een inloophuis voor mensen die in aanraking zijn geweest met kanker en hier ondersteuning in zoeken. Burgemeester Bruls ziet in deze actie wel een mooie combinatie: "De gladiolen symboliseren de Vierdaagse, maar nog veel belangrijker is dat de boeren uit het rijk Nijmegen met de verkoop van de gladiolen het Marikenhuis steunen."

Han Knol, vrijwilliger van het Marikenhuis, vertelt: "De vereniging voor boeren en tuinders, ZLTO, stelde zelf voor ons te helpen en zette deze ludieke actie op." Het Marikenhuis heeft al het een en ander gedaan, maar zijn heel blij met dit initiatief van de boeren. Knol: "We hebben afgelopen tijd al ruim 1000 bossen gladiolen verkocht, maar we hopen er vandaag ook nog een hoop te verkopen."

Win-win-win

Terwijl de enthousiaste verkopers mensen in de stad aanschieten om de gladiolen aan te verkopen, vertelt boer Arno Roelofs over de samenwerking: "Het mooie aan deze actie is dat het voor het goede doel is, voor het Marikenhuis, en we praten met de burgers. Win-win-win noem ik dat." Zo komen de boeren volgens hem ook weer een keer positief in het nieuws.

Op de vraag of ze de gladiolen allemaal denken kwijt te raken, reageert Roelofs: "We hebben er 2000 meegebracht en we gaan ons best doen. Ik heb er een goed gevoel bij."

