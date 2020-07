Een verse bos gladiolen maakt boze Vierdaagsefans weer blij

Na het officieel afgelasten van de Vierdaagse wisten Ryan (57) en Gerard (57) het even allemaal niet meer. Hun geliefde evenement en vakantie ging niet door. En toen bleek ook nog dat ze naar een deel van het inschrijfgeld konden fluiten. Want alle wandelaars kregen 32,50 euro terug van de honderd euro inschrijfkosten.

In een mailtje spuwden ze hun gal: "Ik heb drie keer gemaild. Uiteindelijk kregen we een mail met de boodschap dat we krijgt 67,50 terugkregen. Daar moet je dan blij en gelukkig mee zijn. Wij sparen het hele jaar om daar een vakantie van te maken. Als ik iets betaal voor een product en er wordt niet geleverd naar het product, hoor je het geld terug te krijgen. Net als bij een winkelier"

Kers op de taart

Reden genoeg voor Harm Edens om het echtpaar in Apeldoorn op te zoeken. Beteuterd zitten ze op de bank, met naast hen een uitgebluste bos gladiolen. De boosheid is dan inmiddels omgeslagen naar verdriet. En nee, ze gaan echt nooit meer meedoen met de Vierdaagse Nijmegen. Ryan: "We zetten hier een streep doorheen, hoe pijn het voor ons ook doet. Dit was de kers op de taart, daarvoor deden we ook altijd mee, al die mensen die altijd langs de kant zaten."

Verse bloemen

Maar Harm laat het er niet bij zitten. Hij neemt de bos verdorde bloemen mee naar de keuken en komt terug met een vaas vol verse gladiolen. Dat is het moment dat Ryan en Gerard breken en besluiten om tóch volgend jaar weer mee te gaan lopen. Op voorwaarde dat er dan geen rare virussen meer zijn, zal Gerard dan zijn 20e Vierdaagse kunnen lopen.