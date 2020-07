Ome Joop's Tour 70 jaar!

Al 70 jaar is Ome Joop's Tour een begrip. Na de oorlog begonnen als fietsvakantie voor kinderen uit het gezinnen die het niet breed hadden. Vandaag de dag nog steeds de zomerinvulling voor veel jongeren die om wat voor reden niet op vakantie kunnen. Vanwege corona ziet de 70ste editie er anders uit. Op zondag 2 augustus kunnen kinderen met hun ouders deelnemen aan een alternatieve tour in Arnhem. Er is een vossenjacht opgezet waarbij je met de fiets op zoek moet naar 10 objecten van Ome Joop's Tour.

Rondom het 70jarig bestaan is er een tentoonstelling van Ome Joop's Tour in Rozet te zien. Hiervoor worden foto's, verhalen en ander tekst- of beeldmateriaal gezocht. Heeft u ooit deelgenomen aan de tour of heeft u herinneringen of andere zaken die u wilt delen? Mail dan naar secretariaat@omejoopstour.nl of bel (026) 362 87 02

Het materiaal voor de tentoonstelling zal eventueel ook gebruikt worden voor een boek over Ome Joop's Tour dat in het najaar zal uitkomen.

Voor het verwerken van het (historisch) materiaal zoeken we een vrijwilliger die verstand heeft van (digitaal) archiveren en ons hierbij kan helpen. Iemand met belangstelling voor deze functie kan een cv met motivatie sturen naar secretariaat@omejoopstour.nl

Verder zijn wij op zoek naar een secretaris. Bij voorkeur iemand die affiniteit heeft met (integrale) veiligheid, een belangrijk aspect binnen Ome Joop's Tour.

Wij zoeken een secretaris die:

-Betrokken is bij de doelstelling en de aard van de stichting

-Communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk

-Ondernemend en proactief

-Sociaal, positief, enthousiast en betrouwbaar

Wil je meedoen aan de alternatieve Ome Joop's Tour op 2 augustus? Heb je materiaal voor de tentoonstelling? Of ben je geinteresseerd in de functie van archivarus of secretaris? Reageer dan hieronder