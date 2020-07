Bruls over alternatieven Vierdaagse: 'Het is het allemaal net niet'

Normaal gesproken voel je de stad trillen en zinderen, door de honderdduizenden mensen die de wandelmars en de feesten bezoeken, meldt de burgemeester. "Dat gevoel ontbreekt helemaal. We kunnen leuke alternatieven bedenken, maar we moeten eerlijk zijn; het is het allemaal net niet. Het is allemaal surrogaat."

Toch ziet Bruls het als een relatief voordeel dat het in april al bekend was dat het evenement niet door zou gaan. Zo was er volgens hem genoeg tijd om andere plannen te maken. "Ik mag hopen dat mensen niet zo’n saai leven hebben dat, als ze geen Vierdaagse hebben, hun hele jaar mislukt is", aldus Bruls.