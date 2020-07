Bestuur Arnhemse intocht valt uiteen om Zwarte Piet

Drie bestuursleden van de Arnhemse intochtcommissie voor Sinterklaas zijn opgestapt, schrijven zij in een brief aan de gemeenteraad. Aanleiding is onenigheid over de te varen koers rondom de inzet van pieten met een zwarte of bruine kleur.

De drie oud-bestuurders vinden dat de ontwikkeling naar een intocht waarin de pieten hun traditionele kleur verliezen niet snel genoeg gaat. "De pogingen die wij hebben gedaan om van binnenuit dit mooie kinderfeestje aan te passen aan de tijd en te ontdoen van kwetsende kenmerken, zijn ondanks beloften maar zeer mondjesmaat ingelost", schrijft Harro de Jong namens hen.

'Verandering héél langzaam'

Al twee jaar geleden heeft hij aan raadsleden en burgemeester Ahmed Marcouch gepresenteerd welke kant het op moest met de intocht, vertelt De Jong. "En die kant is het helaas maar heel langzaam opgegaan." De beslissing van de gemeenteraad om geen steun meer te geven aan een intocht met zwarte of bruine pieten noemen zij 'een heldere uitspraak vanuit een democratisch gekozen meerderheid'.

Ook laten de opgestapte bestuurders weten 'met ontsteltenis' kennis te hebben genomen van uitspraken die hun voorzitter Bram van der Worp in De Gelderlander deed. Verwijten over racisme noemde Van der Worp daar onder meer 'gezeur' en hij zei er 'doodziek van te worden'.

'Die raadsleden komen net kijken'

Over het raadsbesluit liet hij in de krant optekenen: "Ik kan niks met de rare opmerkingen van een stel van die raadsleden, die jonge jongens, die net om de hoek komen kijken."

Die uitspraken tonen volgens De Jong geen enkele gevoeligheid in deze discussie, of compassie met de pijn van mensen die tegen vormen van racisme aanlopen. "Daarnaast worden gemeenteraadsleden op een manier weggezet waar wij ons absoluut niet in kunnen vinden."

'Schamen ons voor uitspraken'

"Het Sinterklaasfeest is wat ons betreft een geweldig kinderfeest. Dat gaat over vrolijkheid, samenkomen, vrijgevigheid en oog voor de ander. Die aspecten zou je van de organisatie van zo’n feest en in de discussie erover ook mogen verwachten", vinden de oud-bestuurders. Zij schamen zich dan ook voor de uitspraken van de voorzitter.

Commissie wacht met reactie

De intochtcommissie wil eerst intern overleggen voor zij met een inhoudelijke reactie komt, laat secretaris Albert van den Brul weten. "De boot van Sinterklaas vaart op dit moment in woelige wateren. Daarom hebben wij al onze stuurmanskunst hard nodig. Zoals op schepen gebruikelijk is, is elk bemanningslid van belang", verklaart hij de keuze om eerst zijn mede-bestuurders te raadplegen.

ChristenUnie-raadslid Nathalie Nede ziet het opstappen van de drie bestuurders als een bevestiging dat het bestuur niet van plan is om Zwarte Piet te vervangen door een piet 'zonder racistische kenmerken'. "En daar willen wij als gemeente niet aan meewerken." Zij noemt het jammer dat juist degenen die wel openstaan voor verandering, zich genoodzaakt voelen om uit het bestuur te stappen.

Fractievoorzitter Mark Coenders (GroenLinks) begrijpt hun stap. "Ook wij zien na jaren van contact met de commissie dat het niet snel genoeg gaat met de verandering." Volgens Coenders is het wel een 'duidelijk signaal' dat ook mensen binnen de commissie het tijd vinden voor verandering.

Zie ook: