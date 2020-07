Samenwerking ziekenhuizen niet vrijblijvend: 'Ze hebben het initiatief zelf laten glippen'

De partijen moeten daarvoor weer aan aan tafel, zegt Daniëls, die als verkenner namens het ministerie van VWS de ontstane strijd tussen het Winterswijkse SKB en het Slingeland Ziekenhuis (SZ) in beeld heeft gebracht. Hij lichtte zijn bevindingen maandag toe in 'De Ploeg' in Varsseveld.

Niet vrijblijvend

Beide partijen zullen met elkaar en de overige zorgpartijen tot overeenstemming moeten komen. "Dat is niet vrijblijvend", zo waarschuwt Daniëls. "Daarvoor kijken nu te veel partijen mee, ze hebben het initiatief zelf laten glippen."

Het protest vanuit Winterswijk keerde zich tegen de plannen om de acute zorg in 2025 vanuit Winterswijk over te hevelen naar Doetinchem. Stichting Behoud SKB was de initiator van de protesten. "We gaan nu eerst helemaal terug naar af, vergeten alle ellende uit het verleden en gaan het goed regelen, en vanuit die situatie gaan de twee zelfstandige ziekenhuizen verder praten", zegt voorzitter Hendrik Jan Mensink van de stichting.

'SKB blijft bestaan'

Jeltje Schraverus, voorzitter van de Raad van Bestuur van het ziekenhuizenbestuur Santiz, spreekt van een 'afgewogen rapport' van Daniëls: "De ziekenhuizen moeten samenwerken en niet met de ruggen tegenover elkaar staan. Dit rapport is niet vrijblijvend, we zullen wel moeten. Maar de mensen in de Ziekenhuizen willen zelf ook dat die ene patiënt in de Achterhoek goed behandeld wordt."

Schraverus zegt alleen naar de korte termijn te kijken. "Het SKB blijft bestaan en in welke vorm, dat is iets voor de langere termijn en dan heb ik het over vijf jaar. Daar laat Daniëls zich niet over uit. Op korte termijn gaat er niets veranderen."

Ze is blij dat Daniëls voorstander is van de nieuwbouw aan de A18. "We hopen daar in 2024, 2025 een nieuw ziekenhuis te hebben", aldus Schraverus.

Fusie tegen het licht

De verkenner adviseert om vóór 1 januari 2021 een regiogroep in te richten, waarin alle betrokken zorgverleners en gemeenten toewerken naar die samenwerking. "Menzis is blij met dit advies", zegt een woordvoerder van Menzis, de grootste zorgverzekeraar in de Achterhoek. "Dit traject starten we het liefst zo snel mogelijk op; bij voorkeur voordat de Raad van Bestuur van Santiz de defusie verder uitwerkt."

Menzis zit niet te wachten op een ontvlechting van beide ziekenhuizen, zoals inmiddels door Schraverus is aangekondigd. Per 1 januari 2021 gaan beide ziekenhuizen zelfstandig verder en zo staat Daniëls er ook in.

Wat Menzis betreft wordt de fusie nog tegen het licht gehouden. "Behoud van de fusie is wat ons betreft een van de scenario’s, die we met elkaar in de regiogroep moeten onderzoeken", stelt de woordvoerder van Menzis. "Samenwerking tussen beide ziekenhuizen is voor Menzis essentieel om goede ziekenhuiszorg in de regio Achterhoek te behouden."

Basiszorg voor 95 procent

De fusie in stand houden is voor Mensink verleden tijd. "Daar is het rapport duidelijk in, per 1-1-2021 gaan de ziekenhuizen uit elkaar. Daniëls onderschrijft dat. Er wordt nauwelijks nog gesproken over Santiz. Santiz bestaat eigenlijk niet meer."

Mensink waakt er voor dat het SKB uitgekleed wordt, mocht de acute zorg (intensive care, verloskunde) alsnog overgeheveld worden naar Doetinchem. "Samenwerking is in het rapport de grote lijn, al voelt het wel als een gedwongen samenwerking. Maar het moet wel zo zijn dat de basiszorg voor 95 procent op beide locaties gedekt is."

Stichting Behoud SKB heeft gestreden voor een zelfstandig en volwaardig SKB. De partijen zijn nu terug bij af en moeten opnieuw aan tafel. Heeft de stichting bereikt wat ze wilde? Mensink: "Ja. we dreigden eerst ondergesneeuwd te raken en het SKB zit dadelijk als een zelfstandig ziekenhuis met een eigen toekomstplan aan tafel. Dat is een heel verschil."