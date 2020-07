'Geen straf voor Arnhemmer die schietende overvaller doodreed'

De man stond woensdag voor de rechter voor de dodelijke aanrijding op 30 maart 2017. Daarbij zou hij een 46-jarige man hebben doodgereden die eerder die avond een gewapende overval op het huis van de verdachte pleegde.

De overvaller werd kort na de overval dood aangetroffen in de berm van de Randweg in Arnhem. Het OM verdacht de Arnhemmer ervan met aanzienlijke snelheid met een bestelbus op hem te zijn ingereden en hem te hebben overreden. Toen de overvaller bewegingsloos op de grond lag, zou hij nog een keer op hem in hebben gereden.

Toch is de man niet strafbaar, stelt het OM. "Van de man kon in deze situatie niet redelijkerwijs worden verwacht dat hij tot helder nadenken in staat was én kon beseffen dat het gevaar was geweken", aldus de officier van justitie. "Er was geen reden om de overvaller voor de tweede keer aan te rijden en de verdachte is wat dat betreft over de schreef gegaan. Maar dat hij te ver doorsloeg in zijn verdediging, is een onmiddellijk gevolg van de grote angst en paniek die de overvaller zelf heeft veroorzaakt."

'Slachtoffers, geen daders'

"Wij zijn slachtoffers, geen daders", liet de vriendin van de verdachte een week na de overval al weten. Haar vriend had een peperduur Rolex-horloge op Marktplaats gezet. De potentiële koper zou zich bij hun woning aan de Limburgsingel hebben gemeld en al schietend naar binnen zijn gelopen toen de voordeur open ging.

De Arnhemmer en zijn vriendin wisten te vluchten. Ze hielden daarbij een passerend busje van een snackbar aan, waarin ze wegreden. Volgens de advocaat van de vriendin hebben ze de overvaller niet achtervolgd. "Die stond daar ineens met zijn pistool voor de auto en schoot. Het stel wist niet of er nog een andere overvaller in hun huis was. Ze dachten dat hun vriend, die de deur open had gedaan, dood was. En hun twee kinderen waren nog in het huis. Ze waren volledig in paniek."

Het OM vraagt om ontslag van alle rechtsvervolging. De rechtbank in Arnhem doet naar verwachting over 14 dagen uitspraak.

