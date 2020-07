Arnhemmer voor rechter voor doodrijden schietende overvaller

De overvaller werd kort na de overval dood aangetroffen in de berm van de Randweg in Arnhem. De Arnhemmer wordt ervan verdacht met aanzienlijke snelheid met zijn bestelbus op hem te zijn ingereden en hem te hebben overreden. Het Openbaar Ministerie (OM) spreekt van doodslag en houdt er rekening mee dat de Arnhemmer in zijn eigen woning is overvallen én dat de overvaller op de man heeft geschoten. Toch overschreed de Arnhemmer volgens het OM een strafrechtelijke grens.

'Slachtoffers, geen daders'

'Wij zijn slachtoffers, geen daders'. Dat liet de vriendin van de verdachte een week na de overval weten. Haar vriend had een peperduur Rolex-horloge op Marktplaats gezet. De potentiële koper zou zich bij hun woning aan de Limburgsingel hebben gemeld en al schietend naar binnen zijn gelopen toen de voordeur open ging.

In paniek

De Arnhemmer en zijn vriendin wisten te vluchten. Ze hielden daarbij een passerend auto aan, waarin ze wegreden. Volgens de advocaat van de twee hebben ze de overvaller niet achtervolgd. "Die stond daar ineens met zijn pistool voor de auto en schoot. Het stel wist niet of er nog een andere overvaller in hun huis was. Ze dachten dat hun vriend, die de deur open had gedaan, dood was. En hun twee kinderen waren nog in het huis. Ze waren volledig in paniek."

