'Villa van bekende journalist Ton F. van Dijk afgebrand'

De villa in Hierden die in de nacht van 3 op 4 juli grotendeels door brand werd verwoest, was van HP/DeTijd-journalist Ton F. van Dijk. Dat bevestigt de journalist maandag tegen De Telegraaf. Na de brand was al snel sprake van mogelijke brandstichting en extra bewaking door de politie.

Ton F. van Dijk is een journalist met veel publicaties voor uiteenlopende media op zijn naam. Hij schreef de laatste tijd onder meer over Forum voor Democratie en over een buitenechtelijke affaire van Denk-Kamerlid Tunahan Kuzu. Dat leidde tot veel gedoe in die partij.

De brand ontstond die nacht in een auto die bij het huis stond geparkeerd. De vlammen sloegen over naar de villa. "We vermoeden dat de auto in brand is gestoken en daarom vragen we om uw hulp", schreef de politie op zaterdag 4 juli op Facebook.

De villa aan de Biesteweg in Hierden raakte door de brand onbewoonbaar.

