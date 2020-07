Zin in Zondag | De dominee komt voorbij | Jan Leijenhorst

Luister hier naar het fragment

Op mienen telefoon heb ik de apps van twitter, facebook en instagram staon.

Hoovölle leu ik ik daorop volge, of dee mi’j volgt, wet ik neet. Ik kieke der helemaols neet zo vake op.

Eigenlijk allene as der weer wat in het niejs is ovver hoo der op de sociale media ovver iemand epraot wordt.

A-j dan de name intikt van dén persoon dén in’t niejs is, dan krieg i’j metene een helen waterval van berichtjes ovver dén persoon.

En wa-j dan laest, daor wordt i’j neet vrolek van.

Want de leu nemt op de sociale media gin blad veur de mond en scheld der lustig op los.

"A-j der neet vrolek van wordt, kiek der dan toch ok neet op", zol i’j misschien zeggen. "Wat he-j daor dan an?"

Noh, in de aerste plaatse bun ik best wal niejsgierig an elegd en in de tweede plaatse wil ik ok met eigen ogen laezen wat der dan allemaole uut ekraamd wordt.

Wat mi’j dan metene altied waer opvölt is, dat de leu zo gruwelijk slecht luusterd en laest.

Ze hebt maor een half waord eheurd, éne zin elaezen en ze hebt al metene de mening klaor.

En dén mening mot dan ok iederene heuren. Leefst in neet mis te verstaone, grovve waorde.

En wat mi’j ok opvölt is, dat het vake een storm in een glas water is. Want nao een paar dagen blik dat het toch wal efkes wat anders in mekare zit. Dat de leu dan wat inbindt. Want de aerste reactie is jo neet altied de beste.

Wat ik veur mi'jzelf nog het meeste laere van al dee sociale media is, dat ik zelf weer töt tiene laer tellen en dat het good is dat ik een goeien krante laeze.

Töt tiene tellen, gewoon effen neet metene reageren as de ene wat zeg of röp, maor effen afwachten töt duudelijk wordt wat der warkelijk an de hand is. Daorveur he-j röste neudig, geduld.

Want at de aerste emoties wat bedaard bunt, komt de echte feiten wal bovven drieven.

En daoveur heb ik ok een goeien krante neudig, waorin de journalisten zich neet uttert in grote koeieletters, maor aerst grondig onderzoek doot. Dan komt ok de echte beweegredenen van de leu naor veuren.

Ik mot daorbi’j steeds weer denken an dat verhaal ovver Jezus.

‘Der komt wat belangrieke leu bi’j um, schriftgelaerden en godsdienstige leiders en dee hebt een vrouwe bi’j zich, dee ze pontificaal veur um plaatst.

"Disse vrouwe hef ovverspel epleegd, is vreumd egaone, hef onder 'n draod deur…, nao jao i’j wet wal.

Wat moet wi’j met eur doon? Dood smieten met stene, zoas der in de wetten van Mozes steet? Jezus, wat zeg i’j daor no van?”

Jezus döt efkes niks, telt töt tiene, geet deur de kneene en schrif wat met een stöksken in ’t zand.

Ondertussen hef iederene tied van denken. Ok dee belangrieke leu.

Dee, zo laeze wi’j, hebt een verborgen agenda. Bi’j eur zit der wat achter, ze wilt Jezus uutlokken iets te zeggen waordeur ze macht ovver um kriegt.

Jezus reageert neet metene, hee schrif ondertussen röstig wieter en zegt dan: “I’jleu vind eur schuldig, zondig?

Nao, wel van owleu zonder schuld, zonder zonde is, den zol dan de aerste steen naor eur smieten.”

En dan druupt ze allemaole, ene veur ene, af en wet niks meer te zeggen.

Misschien mot wi’j ’t veurbeeld van Jezùs maor ens wat meer volgen, dan kump der maer vrae in ons laeven én in de welt.

Ik wens owleu Gods vrae, goodgaon.