Paul vlucht naar Texel om Vierdaagseverdriet te verwerken

Harm Edens zocht Paul voor die tijd op in het lege troosteloze kantoor. Daar hangt het pak van het hoofd protocol werkloos aan de kapstok. Paul verzorgt normaal gesproken de rondleidingen voor de belangrijke gasten, is verantwoordelijk voor de indeling van de tribunes, maar heeft op zijn kantoor nu een leeg bureau en een leeg planbord. Op het planbord staat normaal welke tribunes worden ingehuurd, de planning en de namen van de gasten.

Werkloos hopen op betere tijden

In den Bosch: "Normaal is het één en al bedrijvigheid, nu zal de secretaresse nog wel de deur openmaken en loopt er hier en daar een verdwaalde medewerker rond, maar de echte reuring is weg. Het had allemaal zo anders moeten zijn."

Desondanks gaat Paul twee keer per week naar kantoor. Om de mail bij te werken, alvast aan de slag te gaan met de planning voor volgend jaar en voor het updaten van bestanden van gasten die nu dus niet komen.

Vierdaagse-baby

Voor de inmiddels 63-jarige In den Bosch is de Vierdaagse ook letterlijk zijn leven: "Het is een belangrijk evenement in mijn bestaan, zonder Vierdaagse zou ik niet bestaan. Mijn moeder heeft mijn vader namelijk op de Vierdaagse ontmoet. Ze komt uit Tuitjenhorn en liep mee. En mijn vader was Vierdaagsevrijwilliger. Het zit dus echt in mijn dna."

"Ik heb 'm zelf nu veertien keer gelopen en zit al twaalf jaar als vrijwilliger in de organisatie. Het doet gewoon pijn, ondanks dat ik snap dat het niet doorgaat dit jaar. Daarom gaan wij naar Texel, want ik wil nu niet in Nijmegen zijn."