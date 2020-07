Help mee in de huiswinkel of bewonerscafé de Rotonde

Voor ons zorgcentrum Vreedenhoff in Arnhem zoeken wij vrijwilligers voor zowel de Huiswinkel als ons bewonerscafé De rotonde.

In zorgcentrum Vreedenhoff is een Huiswinkel. Deze winkel is van maandag t/m vrijdag open van 9.00 tot 12.00 uur. Hier kunnen de bewoners kleine dagelijkse boodschappen doen.

Het is een gezellige vrijwillige job in de huiswinkel, naast de verkoop is dit een een trefpunt voor gezelligheid.

Wat moet je hiervoor kunnen?

De winkel gezellig en aantrekkelijk houden voor klanten.

Enige ervaring en kennis met kassawerkzaamheden.

Goede communicatieve eigenschappen.

Naast dat we mensen zoeken voor de Huiswinkel zoeken wij ook vrijwilligers voor ons bewonerscafé de Rotonde. Ons café is 7 dagen in de week geopend voor bewoners en familie van 8.30 uur tot 21.30 uur.

Lijkt het u leuk om iets voor de ouderen in Vreedenhoff te betekenen? Reageer dan hieronder!