Als íemand een bos gladiolen verdient, dan is het Bert (88) wel

Bert heeft zich erbij neergelegd. Voor hem geen Vierdaagse dit jaar, terwijl het zijn 72ste kruisje had moeten worden. Zowel Bert als zijn vrouw zit dit keer in de lappenmand. "Mijn vrouw is heel onfortuinlijk gevallen en toen ik haar overeind wilde helpen, ben ik zelf door mijn rug gegaan", legt de loper op leeftijd uit. Dat betekent dat het echtpaar Van der Lans nu zorg aan huis heeft en Bert niet of nauwelijks de deur uit gaat.

Op naar volgend jaar

En dat is een hard gelag voor de man die vorig jaar ook al voortijdig uitviel. Toen gebeurde het door een val van de fiets, waarbij hij een sleutelbeen brak. Een ongeluk waar hij zelf niks aan kon doen, en daarmee extra zuur was. Ook nu is het een kwestie van geduld. "En hopelijk kan ik dan volgend jaar toch weer van start", aldus de kranige Bert. Want lopen, dat wil hij.

