Medewerkers Wehkamp in Maurik leggen werk neer, eerste staking bij bedrijf ooit

Voor het eest in 65 jaar hebben medewerkers van Wehkamp maandagmiddag het werk neergelegd, bij het distributiecentrum in Maurik. Het distributiecentrum, dat vorig jaar het 50-jarig jubileum vierde, gaat sluiten. Maar de 52 medewerkers die hun baan kwijtraken omdat de vestiging dichtgaat, willen een beter sociaal plan.

Het concern bestaat 65 jaar, waarin nooit eerder werd gestaakt. "Nu gaat het om ruim 30 van de 52 mensen. De groep die om half vijf moet beginnen gaat zich ook aansluiten", aldus de vakbondsman.

Jubileum met vies nasmaakje

Medewerker Perry Rikken werkt al 22 jaar bij de Wehkamp in Maurik. "Het jubileum krijgt zo wel een vies nasmaakje", vindt hij. "Ik ben een van de jongere medewerkers. Veel collega's zijn ouder en werken hier nog langer, soms wel 40 jaar." Ze raken hun baan kwijt, wat al erg genoeg is, vinden ze. "Maar wat ze ons willen meegeven is gewoon onvoldoende."

Vakbond FNV eist namens de medewerkers een betere ontslagvergoeding voor iedereen en betere vergoedingen voor begeleiding naar ander werk. De vakbond heeft al drie keer met het online winkelbedrijf onderhandeld over een sociaal plan. Behalve om 52 mensen in Maurik gaat het ook om 30 medewerkers in Zwolle.

Eigenaar Apax Partners van Wehkamp, wil ook de fotostudio in Zwolle verplaatsen en reorganisaties doorvoeren op het hoofdkantoor en een deel van het distributiecentrum in Zwolle.

Zie ook: 52 banen bij Wehkamp op de tocht, locatie Maurik gaat dicht

Te vroeg staken

Wehkamp vindt dat de medewerkers te vroeg met de staking komen, terwijl de gesprekken nog gaande waren. Het concern is 'zeer teleurgesteld dat FNV heeft besloten in een zeer vroeg stadium een staking te organiseren. De gesprekken over het sociaal plan worden namelijk pas sinds enkele weken gevoerd en Wehkamp wil zich blijven inzetten voor deze gesprekken', laat het concern per mail weten.

Volgens de retailer zijn de reorganisaties hard nodig om in te kunnen blijven spelen in een sterk veranderende en extreem competitieve markt. Volgens Wehkamp zijn er voorstellen gedaan voor begeleiding naar werk, waar de vakbond juist niet op reageert.

Zie ook: Medewerkers Wehkamp Maurik willen beter sociaal plan en stellen ultimatum