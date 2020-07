Tanja overwon eetstoornis en wil zwarte periode symbolisch afsluiten

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Vroeger ging ze al vroeg haar bed uit om naar de Vierdaagse te kijken, die toen nog door Bemmel kwam op dinsdag. "Ik heb altijd gezegd dat ik hem een keertje zou willen lopen. Maar het lukte elke keer niet", vertelt Tanja in het Vierdaagse Journaal. "Ik had er geen energie of tijd voor. Maar toch wilde ik hem een keer lopen."

Het lopen van de Vierdaagse is bijzonder voor Tanja. Ze kampte eerder namelijk met een eetstoornis. "Ik heb een tijd gekend dat vier minuten lopen naar de bushalte nog te ver was." Ze zat een tijd lang slecht in haar vel. "Ik gebruikte eten om de pijn in mijn hoofd te verzachten."

Inmiddels is ze uit haar behandeling. "Deze Vierdaagse-training is niet zozeer leren lopen, maar om te leren om genoeg energie te hebben." Ze had het doel gesteld in 2021 mee te gaan doen aan de Nijmeegse Vierdaagse. "Maar toen zei mijn moeder: waarom doe je het niet dit jaar?"

Eigen overwinning

Alleen toen gooide het coronavirus plots roet in het eten. Door de maatregelen, die de samenkomst van grote groepen mensen verbieden, kan het enorme wandelevenement niet doorgaan. Nu loopt ze de alternatieve Vierdaagse. "Nu is het de overwinning van mijzelf en dan maar niet het kruisje."

Bekijk hieronder de hele uitzending van het Vierdaagse Journaal.