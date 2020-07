Gladiolen voor Gien van de Vierdaagsemis

Dochter Rosalinde wist haar moeder met een smoes naar de kerk te lokken. Want Harm wilde heel graag de renovaties van de Stevenskerk zien. Maar eigenlijk was het doel Gien in de bloemen te zetten. En hoe? Gien Langen is zichtbaar geroerd door het gebaar.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

'Mijn moeder is Vierdaagse'

Rosalinde is blij dat de verrassing bij haar moeder terecht komt: "Ons gezin ademt Vierdaagse. Mijn moeder is Vierdaagse. Volgend jaar zou haar laatste mis zijn, maar dat schuift nu op, want ze wil in haar planning eindigen met een speciaal koor en orkest dat die uitvoering gaat spelen." Naast het organiseren van de Vierdaagsemis, liep Gien ook al 45 keer de Vierdaagse.

Foto: Omroep Gelderland

Rosalinde: "Ze leeft het hele jaar voor de Vierdaagse. Ze loopt dus altijd nog de dertig kilometer. Daarna is ze helemaal kapot van het organiseren van de mis en het lopen. Ze heeft dan een jaar hersteltijd nodig. Maar, zegt ze zelf, als ik niet meer kan lopen, denk ik dat ik weg moet zijn uit Nijmegen."

Boekjes, brieven en VIP-plaatsen

Het organiseren van de mis, waar jaarlijks duizend bezoekers op af komen is een hoop werk. Gien is secretaris en penningmeester van de stichting Vierdaagsemis en doet de hele organisatie. Ze stelt de dienst samen, nodigt pastor en predikant uit en een Zwitserse pastoor en een koor. Verder natuurlijk de burgemeester, de hele legertop en de marsleider.

Gien verstuurt alle brieven, houdt alle VIP-plaatsen bij, gaat op zoek naar muziek. Het boekje wordt zelf gemaakt en na afloop regelt ze ook de financiële afwikkeling.

De gladiolen nam Gien in dankbaarheid aan van Harm. Daarna kreeg de presentator ook nog de beloofde rondleiding.



