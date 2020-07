Gladiolen voor hoogbejaarde Vierdaagsefan, die zelf tien keer meeliep

De hele week is de presentator in het Vierdaagsejournaal op pad. Hij verrast iedere dag mensen met een mooie bos, als troost voor het niet doorgaan van de Vierdaagse én als hart onder de riem.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Tien keer Vierdaagse

Tien keer liep Puck Hermans de Vierdaagse. Pas als 60-jarige begon ze ermee: "Er stond in de krant dat ik op mijn leeftijd niet achter de geraniums moest gaan zitten. Toen ben ik gaan trainen in Arnhem op Papendal en daar leerde ik goed lopen. Ik leerde daar ook over voeding en goede kleding."

Het lopen ging goed, totdat reuma roet in het eten gooide. Noodgedwongen stopte Puck met de Vierdaagse. En ze mist het, dit jaar nog meer dan anders.

Sporten tijdens corona

Tegenwoordig woont de kranige dame in Talma Borgh, het verzorgings- en verpleeghuis in Apeldoorn. Door corona was het leven in het huis de afgelopen maanden zwaar. Maar Puck Hermans is ook dankbaar. Dat bracht haar op het idee Harm Edens te vragen de directeur van het huis te verrassen met bloemen.

Puck: "Na al die tijd opgesloten hebben gezeten is de directeur heel druk bezig ons aan te sporten te krijgen. Geen hoogdravende prestaties, maar ze hebben van alles georganiseerd voor ons. Ik heb dus reuma en ze hebben geprobeerd met spelletjes buiten en vanuit de deuropening ons in beweging te krijgen. We mochten we niet in de gang. Daar ben ik de directeur echt dankbaar voor."

Gladiolen voor Puck

Met dit verzoek ging Harm Edens naar Apeldoorn, vergezeld met de gladiolen. Na een praatje met Puck was het de bedoeling samen met Puck de directeur met deze bloemen te verrassen. Maar in plaats daarvan besloten directeur en Harm ter plekke dat de bloemen tóch voor Puck waren..