Homovrije zones in Polen zorgen voor kritiek op Wijchense vriendschapsband

Nu steeds meer steden en provincies in Polen worden benoemd tot 'homovrije zones', wil D66 de vriendschapsband tussen Wijchen en Stargard kritisch onder de loep nemen. De Poolse stad ligt namelijk in een provincie waar een anti-LHBT-lobby actief is.

Zo’n 100 regio's in Polen zijn benoemd tot LHBT-vrije zones. In de gebieden is een besluit aangenomen waarin conservatieve partijen stellen dat traditionele familiewaarden onder vuur liggen vanwege 'LHBT-ideologie'. Dat was voor de gemeente Nieuwegein een reden om eerder deze maand haar vriendschapsband te verbreken met de stad Pulawy, die ook als homovrije zone is aangesteld.

Om deze zones in kaart te brengen, maakten Poolse LHBT-activisten de Atlas of Hate. Daarin wordt ook de stad Szczecin genoemd, waar een organisatie actief zou zijn die de lobby voor anti-homoresoluties aanvoert. De gemeente Wijchen heeft een vriendschapsband met Stargard, een stad in dezelfde provincie. “Je ziet dat de anti-LHBT-beweging zich snel verspreidt in Polen”, begint Kees van Galen, fractievoorzitter van D66. “Dat vinden wij een zorgwekkende ontwikkeling.”

Hoe sterk is de band?

Om in beeld te brengen hoe sterk de stedenband tussen Wijchen en Stargard is, diende de lokale D66-fractie schriftelijke vragen in. “Voor zover ik weet, wordt de relatie met de Poolse stad niet heel actief onderhouden, maar de vriendschap staat nog steeds op onze gemeenteborden vermeld”, weet Van Galen. Reden voor hem om de situatie kritisch onder de loep te nemen.

“Juist nu er in Nederland steeds meer aandacht is voor discriminatie moet je je afvragen in hoeverre je als lokale overheid bijdraagt aan intolerantie. Ook op indirecte manieren”, stelt de politicus. “Ik zeg niet dat we het per se allemaal beter weten in Nederland, maar we moeten hier wel af en toe bij stilstaan. Dat is het minste wat we als de gemeente Wijchen kunnen doen.”