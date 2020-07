Geen ruimte in Velp, streep door snelle fietsroute

De Hoofdstraat in Velp is niet geschikt als snelfietsroute. Foto: Studio Rheden

In Velp is geen plek voor een snelle fietsroute. Daarom komt er geen snelle fietsroute door de gemeente Rheden. De provincie ziet een fietsroute tussen Arnhem naar Dieren niet zitten, omdat de Velpse Hoofdstraat met oversteekplaatsen en verkeerslichten niet aan de eisen voor zo’n snelle verbinding voldoet. Toch geeft de gemeente Rheden geld uit.

Gezamenlijk werd door de provincie en gemeente Rheden de afgelopen jaren gewerkt aan een SnelleFietsRoute tussen Arnhem en Dieren. Omdat de Hoofdstraat in Velp een groot probleem werd en niet aan de eisen van de snelfietsroute voldeed, besloot de gemeenteraad van Rheden dat dit gedeelte niet bij die zogenoemde SnelleFietsRoute kan horen.

Provincie betaalt een klein gedeelte

Hierdoor betaalt de provincie Gelderland nu alleen mee aan de SnelleFietsRoute vanaf De Berenkuil in Arnhem tot aan het scholencomplex van hogeschool Van Hall Larenstein in Velp en niet verder door de gemeente Rheden. En de gemeenten Arnhem en Rheden betalen samen het fietspad tussen de HAN-campus in Arnhem en de hogeschool Van Hall Larenstein.

Toch gaat de gemeente Rheden investeren in de veiligheid van de fietsers. Bij de herinrichting van het centrum van Velp gaat de gemeente de Hoofdstraat zodanig aanpassen dat de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers verbeterd wordt.

Hoofdstraat Velp in Top 10 gevaarlijkste wegen

De Hoofdstraat in Velp staat in de ‘Top 10 van de gevaarlijkste wegen van de provincie Gelderland‘. In de drukke winkelstraat wordt vaak veel te hard gereden. Mensen ergeren zich ook veel aan chauffeurs van bestelauto’s. Die parkeren de busjes overal op het fietspad en de stoep om maar snel een pakje af te leveren. Omdat de politie nog steeds weinig controleert wordt de kans op ongelukken veel groter.

Voor het gedeelte tussen Velp en Dieren gaat de gemeente Rheden opnieuw in overleg met inwoners om te kijken waar verbeteringen nog mogelijk zijn.

Het beschikbare geld van de gemeente kan nu gebruikt worden voor een goede inrichting van het fietsnetwerk. Na de zomer neemt de gemeenteraad een besluit over welke fietsknelpunten zo gauw mogelijk aangepakt worden. Of de Hoofdstraat van Velp daarbij hoort is niet bekend.

Rheden is de eerste gemeente die de aanleg van een snelle fietsroute tegenhoudt. Wethouder Hofstede: "We vinden fietsen belangrijk in onze gemeente en stimuleren dat zoveel mogelijk. Daarom willen we een goede fietsverbinding tussen Arnhem en Dieren, ook al is er nu geen sprake meer van een snelle fietsroute tussen Velp en Dieren. Maar wij gaan wel voor een veilige inrichting van ons fietsnetwerk waarbij het bevorderen van het fietsgenot en leefbaarheid voor ons belangrijke uitgangspunten zijn."