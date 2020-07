'Samenwerking ziekenhuizen noodzakelijk in belang Achterhoek'

Beide ziekenhuizen staan voor een beëindiging van de huidige bestuurlijke fusie en gaan per 1 januari zelfstandig verder. Maar dat ontslaat ze niet van de plicht de handen ineen te slaan, samen met de overige zorgpartijen in de Achterhoek.

"Anders kunnen ze niet 95 procent van medisch specialistische zorg in de Achterhoek dekken", zegt Daniëls, cardioloog in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch en tot dit jaar nog voorzitter van de medisch specialisten in Nederland.

Kwetsbaar

Volgens hem zijn beide ziekenhuizen kwetsbaar en moet er met het oog op de toekomst een keuze worden gemaakt. "De keuze dat alles bij het oude blijft staat wat mij betreft niet in het rijtje van aan te kruisen opties", zegt Daniëls.

Verkenner Marcel Daniëls.

Maar de medisch specialisten in het ziekenhuis in Winterswijk denken op eigen benen verder te kunnen. "Ja, ze hebben zelf die overtuiging, maar die is weinig realistisch. Je moet ook kijken wat er in Nederland aan de hand is. Je kunt als klein ziekenhuis beter inspringen op de toekomst dan dat je de ontwikkelingen afwacht."

Meekijken

Daniëls benadrukt dat er inmiddels 'meerdere partijen' meekijken, zoals de inspectie voor de gezondheid die beide ziekenhuizen onder verscherpt toezicht heeft gesteld. Maar ook de zorgverzekeraars hebben een bepalende rol bij het aanbieden van de zorg.

Daniëls wordt voorzitter van de in te stellen regioklankbordgroep en hij denkt dat het SKB en SZ in de toekomst beter kunnen samenwerken en de aan te bieden zorg verdelen over beide ziekenhuizen. Het SKB zou zich daarbij bijvoorbeeld kunnen richten op de chronische zorg.

De nieuwbouw van het SZ aan de A18 moet doorgaan wat Daniëls betreft en dan is de norm van aanrijden van 45 minuten ook vanuit het buitengebied van Winterswijk haalbaar. Zo'n 400 inwoners aan de Duitse grens kunnen nu niet in drie kwartier in het huidige SZ in Doetinchem zijn.

