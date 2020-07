Geen Vierdaagse, maar wel de herdenking in Groesbeek

Om 11.00 uur begon de herdenking op de begraafplaats. Er waren alleen genodigden welkom om extreme drukte te voorkomen. Wel aanwezig waren de loco-burgemeester, marsleider en een aantal militairen.

2916 gesneuvelde militairen

Ook de CAN militair attaché, Duitse delegatieleider, Royal Canadian Legion, Stichting Faces to Graves herdachten de 2916 militairen die in de Tweede Wereldoorlog sneuvelden en begraven liggen in Groesbeek.



Elk jaar is er een herdenking voor de omgekomen militairen en op dag drie van de Vierdaagse voert de wandeltocht langs de Groesbeek Canadian War Cemetery. Militairen, maar ook wandelaars herdenken dan de jonge Canadese militairen die daar begraven liggen.

Foto: Omroep Gelderland

Herdenking militairen Aruba

Tijdens de ceremonie zijn ook twee militairen herdacht die zondag zijn omgekomen bij een helikoptercrash in Aruba. Het gaat om Christine Martens (34) en Erwin Warnies (33).

Andrew volgt vader en opa in Groesbeek

Vorig jaar was de Canadese militair Andrew Hill aanwezig bij de herdenking in Groesbeek. In navolging van zijn vader en opa liep hij toen mee met de Vierdaagse in Nijmegen.

