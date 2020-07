Zonder vaccin ook geen Vierdaagsefeesten in 2021, zegt burgemeester Bruls

Als er volgend jaar om deze tijd geen vaccin tegen corona is, kunnen de Nijmeegse Vierdaagsefeesten weer niet gevierd worden. Of en hoe er dan wel een wandeltocht komt, is een afweging die over een paar maanden moet worden gemaakt. Dat zei burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen maandagochtend bij Omroep Gelderland.

Dat de Vierdaagse en de bijbehorende feesten deze week niet doorgaan, is een strop voor ondernemers die goede zaken doen tijdens het wandelfestijn. Ook volgend jaar, mocht het weer niet doorgaan.

"We hopen dan in elk geval wel op een wandeltocht. Maar we kunnen niet met honderdduizenden tegelijk feesten en anderhalve meter handhaven", zegt Bruls. "Een vaccin is allesbepalend voor elk groot evenement in dit land."

Gek gevoel

Voor dit jaar voelt Nijmegen vooral raar aan voor fans en fervente lopers. Mensen gaan toch naar hun vaste vierdaagsecamping of lopen een alternatieve Vierdaagse met een app.

"Dit is wel heel bijzonder ja, het went niet", zegt de burgemeester, die het ontroerend vindt dat veel mensen in hun alternatieve Vierdaagse toch Nijmegen even willen aandoen. "Elk uur van de dag denk je wel aan wat je normaal gesproken om deze tijd doet."

Geen problemen

De burgemeester verwacht geen problemen met mensen die toch een tocht lopen en Nijmegen komen aandoen. "Zo lang je je gewoon aan de verkeersregels houdt is er niks aan de hand. Je kunt vrijdag natuurlijk niet een intocht gaan lopen op de Via Gladiola. Daar rijden gewoon auto's."

De burgemeester verwacht ook niet dat zich om 4 uur dinsdagochtend te veel fans zullen verzamelen bij de start op de Wedren. "Dat is heel erg vroeg, terwijl er dit jaar niet het felbegeerde kruisje mee te behalen valt."

Dat er veel aandacht van fans en media is, geeft wel het belang van het grote wandelevenement aan, aldus Bruls.

Luister hier naar het gesprek met Bruls op Radio Gelderland: