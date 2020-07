Wat vind jij: Koop jij veel in de uitverkoop?

Voor veel koopjesjagers is dit dé tijd van het jaar: de sale is in volle gang. Tassen vol voordelige spullen gaan momenteel over de toonbank. Toch is niet iedereen het eens met dit koopgedrag vanwege de coronatijd. Koop jij zelf vaak artikelen in de uitverkoop?

In april riepen winkeliers op om dit jaar geen sale te houden vóór 1 juli, om de kleine ondernemer een kans te geven om voor een eerlijke prijs nog wat te kunnen verdienen na een wekenlange sluiting. Ook een meerderheid van de Tweede Kamer was voor dit plan, maar het ging niet door, omdat het juridisch niet goed te regelen was en er was te weinig draagvlak.

Inmiddels is de uitverkoop in de winkelstraten duidelijk zichtbaar. We zijn benieuwd: Koop jij veel in de sale? Of let je daar niet op en koop jij een artikel of kledingstuk wanneer je het nodig hebt? Laat het ons weten en stem!

