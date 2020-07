Sinan Can werkt met Martin Koolhoven aan film over Hofstadgroep

Journalist en filmmaker Sinan Can uit Nijmegen werkt met regisseur Martin Koolhoven aan een film over de Haagse Hofstadgroep. Dat is de groep radicale islamitische jongeren die tussen 2002 en 2005 Nederland voor het eerst confronteerde met jihadisme. Can: "Geen verhaal is zwart-wit."

Op 10 november 2004 worden twee van de jongeren gearresteerd bij een spectaculaire politie-inval in het Haagse Laakkwartier. Drie agenten raken gewond. De arrestatie van het tweetal volgt vlak na de moord op cineast Theo van Gogh door Mohammed Bouyeri. Dat gebeurde op 2 november.

Dood van Van Gogh

Can is als adviseur betrokken bij de totstandkoming van de film daarover. In de documentaire-reeks De Lokroep dook hij in de geschiedenis van de radicale islam in Nederland, waarvoor hij sprak met sleutelfiguren van de Hofstadgroep.

De Nijmegenaar vertelt over de samenwerking aan Omroep Gelderland: "Ik kende Martin niet persoonlijk, maar had een paar films van hem gezien. Hij is ambitieus en toen dacht ik: misschien moet ik eens koffie drinken met hem."

Dat was ten tijde van de Lokroep-serie, zegt Can. Toen die was afgelopen, kwamen de mannen nog eens bij elkaar voor een kop koffie.

Kruisbestuiving

"Martin zei: ik wil eigenlijk wel een speelfilm opnemen over de Hofstadgroep. Het zou mooi zijn als wij de handen ineen kunnen slaan. En ik dacht: mooi, één van de beste filmmakers die met mij een film wil maken."

Can dacht meteen aan een kruisbestuiving: hijzelf als inhoudelijk adviseur voor de film en Koolhoven die zijn visie en tips geeft voor de documentaires die Can maakt. Een win-winsituatie dus.

Oog voor de nuance

De film over de Hofstadgroep mag fictie bevatten, denkt de Nijmeegse journalist. "Maar een script is er nog niet. We zijn pas net begonnen, het is nog heel pril."

Hij vervolgt: "Ik adviseer aan Martin verhaallijnen en deel mijn kennis, maar zeg niet: 'zo moet het eindigen' of 'dit moet erin zitten'. Maar in alles wat ik doe probeer ik wel de nuance te behouden. Ik wil daar oog voor hebben. Geen verhaal is zwart-wit, ook dit verhaal niet."

'Moet wel geweldig worden'

Koolhoven reageert: "Net als veel mensen was ik altijd geïnteresseerd in deze geschiedenis, maar het was het drieluik De Lokroep waardoor ik het idee kreeg dat er een film over gemaakt moest worden. Sinan heeft zo'n schat aan informatie en inzicht dat het wel een geweldige film moet worden."