Deelnemers en organisatie enthousiast over testrun in Goffertpark

Mike Foppen pakte het nationaal record op de 5 kilometer in een tijd van 13 minuten en 31 seconden. "Dit zegt wel dat ik lekker bezig ben, deze zomer", aldus Foppen. "Elke testwedstrijd die ik loop, ga ik sneller. Ook vandaag weer. Ik zit absoluut nog niet op mijn piek. Het ging vrij hard vanaf het begin. Ik wist dat ik op het schema van het Nederlands record liep, dus af en toe spiekte ik even op mijn horloge en zag ik dat er een goede tijd aan zat te komen."

"Het was wel gek om zo vroeg, om 9.00 uur al, te lopen. Normaal ben ik dan nog niet eens wakker. Maar vet dat dit zo georganiseerd kan worden. Mooi dat dit uit het niks is opgezet, binnen een paar weken tijd."

Alexander Vandevelde van de organisatie genoot van de testrun. "We zijn hartstikke tevreden. Mike en ik hebben erover gesproken en dan nu zetten we zo'n sterk internationaal veld neer met vier nationale records. Een fantastische tijd ook, van Mike. Hij heeft zich een beetje ingehouden, denk ik. Want hij had gezegd dat hij bij een tijd onder 13.30 zou gaan zingen in het Openluchttheater hier."

Veilige Zevenheuvelenloop

"We hadden dit ook wel nodig om wat te doen, want het was heel welkom vanaf de afgelaste Stevensloop tot de onzekerheid over het doorgaan van de Zevenheuvelenloop, later dit jaar. Wij zijn in overleg met de gemeente Nijmegen om te bekijken hoe we het mogelijk kunnen maken. We hebben een goed plan, waarmee het zou moeten kunnen, los van eventuele tweede golven. Maar wij zijn ervan overtuigd dat we een veilige Zevenheuvelenloop kunnen organiseren."

Bekijk de video: