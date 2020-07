Niet iedereen durft het al aan: een seizoenkaart van Vitesse

Sommige vaste supporters van Vitesse twijfelen over het verlengen van hun seizoenkaart, vanwege de onzekerheid over de coronamaatregelen in het voetbal. Mag er straks gejuicht worden? En hoeveel supporters mogen er per wedstrijd naar binnen?

Begin deze maand hadden ruim 3.800 seizoenkaarthouders hun jaarkaart verlengd in Arnhem. Twijfelaars hebben nog even de tijd om die beslissing te nemen. Niet iedereen is er al zeker van dat hij ook komend seizoen weer om de week op de tribune gaat zitten.

Iwan Egging is één van hen. "Ik wil eigenlijk eerst afwachten wat er gaat gebeuren met de corona", zegt Iwan. Hij is al van jongs af aan een trouwe supporter van Vitesse. In het Gelredome zit hij altijd in Vak Zuid, waar hij veel vrienden heeft leren kennen. Met die vrienden sluit hij elk jaar het seizoen af met een barbecue. Zo ook nu.

Bij elkaar zitten

"Wij zitten altijd gezellig bij elkaar", legt hij uit. "Maar ik ben bang dat we straks uit elkaar geplaatst worden. Dat haalt wel een stuk van de sfeer weg." Twee van zijn vrienden, Johnny Booltink en Stefan Wegh, hebben hun seizoenkaart al wel verlengd. "Maar ik zie ook wel op tegen die maatregelen", zegt Booltink daarbij. "Vooral dat verbod op juichen: daar kunnen we ons toch nooit aan houden? Voetbal is emotie!"

Wegh weet ook niet hoeveel wedstrijden hij zal mogen bezoeken. "Maar ik heb verlengd voor de club. Om hen financieel te steunen. Hopelijk mag ik er alle wedstrijden bij zijn, maar anders heb ik ze toch geholpen."

Hoeveel supporters?

Algemeen directeur van Vitesse Pascal van Wijk is blij met de verlengingen van de seizoenkaarten. "Wij willen zoveel mogelijk mensen een plek bieden in ons stadion", zegt hij. "We gaan op dit moment uit van zo'n 5.500 tot 6.500 supporters per wedstrijd." Die fans mogen inderdaad niet dicht bij elkaar zitten. "Daar zullen steeds twee stoeltjes tussen zitten. Dat vind ik ook niet leuk om te vertellen, maar we moeten ons wel aan de maatregelen houden." Om toch wat meer ruimte te creëren, zal Vitesse de zwarte doeken op de Oost-tribune weghalen.

"Dan kunnen we net wat meer mensen ontvangen. Zij zijn het voor wie we voetballen. Voor jong, middelbare leeftijd, ouderen, gezinnen. We gaan niet het hele stadion vullen met alleen maar gezinnen of jongeren, natuurlijk", benadrukt Van Wijk. Hij zegt dat de boel binnenshuis goed regelen nog een flinke uitdaging is. "Denk aan toiletbezoek, een broodje halen, een biertje halen. Je moet als supporter naar binnen en naar buiten, je wordt gefouilleerd. Dat zijn logistieke uitdagingen. Een groep collega's denkt daar over na in een werkgroep."

Geen probleem

De twee stoeltjes tussenruimte ziet Egging niet als een probleem. "Stefan en ik hebben altijd al twee stoeltjes vrij tussen ons in. We houden er wel van om wat ruimte te hebben." Hij denkt daarom dat hij uiteindelijk toch wel zijn seizoenkaart zal verlengen, om gezellig met zijn vrienden op de tribune te kunnen zitten. "Voor de groep, ja", lacht hij. "Want voor het voetbal hoef je het bij Vitesse tegenwoordig niet meer te doen."