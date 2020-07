Gemeente zet streep door kleurrijk 'Zwarte Cross' vriendenfeest

"We zijn er met vier man een paar weken mee bezig geweest", zegt Stijn Hermsen over het optuigen van een eigen Zwarte Cross op een terrein aan de Lodderhoeksestraat. De échte Zwarte Cross stond dit weekend op de agenda, maar gaat vanwege het coronavirus niet door. Hermsen: "Ik ga zelf al negen jaar naar de Zwarte Cross en zou ook dit jaar gaan. We kwamen op dit idee toen de organisatie iedereen omriep om dan zelf maar een Zwarte Cross in de tuin te organiseren."

Sfeervol en leuke reacties

Half werk leverden Hermsen en zijn vrienden niet. Het terrein ziet er sfeervol uit en was klaar om een besloten groep vrienden te ontvangen. "Het zouden er niet meer dan vijftig worden, dus met vergunning enzo waren we niet bezig. Uit voorzorg hebben we wel eerst de buurt ingelicht en daar waren alleen maar leuke reacties. Van de week had iedereen in Angeren het over ons feest."

Gemeente op de stoep

En dus stond de gemeente Lingewaard vrijdag op de stoep met de boodschap dat het 'zo niet kan'. Hermsen weet niet precies hoe de gemeente lucht kreeg van de feestplannen. "Maar het terrein is erg zichtbaar vanaf de dijk. En die metershoge vlaggenmast valt ook wel op."

De Zwarte Cross in Angeren gaat dus niet door. De burgemeester dreigt met een dwangsom als er toch een feestje losbarst. De initiatiefnemers mogen zelfs niet meer op het terrein komen.

Toch is er nog goede hoop dat het in Angeren alsnog tot een eigen Zwarte Cross komt. "We hebben maandag een gesprek met de gemeente om te kijken wat er wel mogelijk is. Hopelijk komen we er samen uit", laat Hermsen weten.

De gemeente Lingewaard was zondag niet bereikbaar voor commentaar.