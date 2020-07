Tweede Wereldoorlog in Gelderland in 50 foto’s in Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

NIJMEGEN -

In het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis, in de Mariënburgkapel, is van 29 juli tot en met 16 augustus de reizende expositie over de oorlogsgeschiedenis van Gelderland in vijftig foto's te zien. In het kader van ’75 jaar vrijheid’ zijn in alle provincies oorlogsfoto's bijeengebracht. Particulieren hebben foto's ingezonden en er is onderzoek gedaan in nationale, provinciale en lokale archieven.